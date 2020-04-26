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Главные новости за 25-26 апреля 2020

Главные новости за 25-26 апреля 2020

За сутки в Украине от коронавирусной инфекции излечились сразу 181 пациент. По словам главы Минздрава Максима Степанова, этот показатель является рекордным за все время эпидемии.

За сутки в Киеве сразу 10 медработников и 5 детей заразились коронавирусом. Об этом сообщил столичный градоначальник Виталий Кличко.

Руководители ГНС и ГТС Сергей Верланов и Максим Нефедов были уволены по причине профессиональной некомпетенции и «утраты доверия людей». Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, который и инициировал их отставку.

Киевский метрополитен может частично возобновить перевозки уже 31 мая. Полноценный же запуск «подземки» запланирован на июнь.

В США на 53-м году жизни скоропостижно скончался актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко. Его фильмография насчитывает более четырех десятков фильмов и сериалов.

В СИЗО Черновцов арестанты устроили бунт, протестуя против «подселения» человека, инфицированного коронавирусом. Администрации учреждения удалось навести порядок, применив физическую силу. Об инциденте проинформированы правоохранительные органы.

В китайском Ухане, который стал настоящим «рассадником» коронавирусной инфекции, не осталось ни одного пациента с таким заболеванием. Об этом сообщил представитель Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

Слухи о смерти Ким Чен Ына не подтвердились. Лидер Северной Кореи появился на публике.

Тэги: США, Киев, Украина, общество, метрополитен, здоровье, эпидемия, мир, смерть, актер, Ким Чен Ын, культура, новости Украины, коронавирус, COVID-19, статистика коронавируса

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