В Киеве возросло число заболевших коронавирусом. Среди новых пациентов ‒ медики и дети

Главное: За прошедшие сутки в Киеве сразу 10 медработников и 5 детей заразились коронавирусом. Об этом сообщил столичный градоначальник Виталий Кличко.

Детали: За прошедшие сутки ‒ 25 апреля ‒ в Киеве выявлено 29 случаев заражения коронавирусом.

По словам столичного градоначальника Виталия Кличко, среди новых заболевших ‒ 10 медицинских работников, а также 2 девочки (4 и 12 лет) и 3 мальчика (4, 10 и 17 лет).

Среди взрослых «китайскую» заразу подхватили 15 женщин (возрастом от 27 до 70 лет) и 9 мужчин (от 25 до 70 лет).

«Семь пациентов госпитализированы в столичные больницы. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков», ‒ отметил городской глава.

Виталий Кличко сообщил также, что за сутки от COVID-19 скончался один человек. Общее же число смертей от инфекции в столице достигло 22, а выявленных случаев заражения ‒ 1 188.

В тему: 24 апреля 2020 года мы писали, что в Киеве растет число заболевших коронавирусом.

А 22 апреля 2020 года сообщалось, что из-за карантина среди киевлян крепнет депрессия.