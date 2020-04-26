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Загрязненный воздух может влиять на рост распространения коронавируса

Загрязненный воздух может влиять на рост распространения коронавируса

Главное: В Италии проводят исследования о взаимосвязи загрязненного воздуха и роста числа инфицированных коронавирусом. Предварительно выявлено, что капельки вируса могут перемещаться на дальние расстояния, когда они объединяются с более крупными частицами загрязнения: как «пассажиры» на «самолете».

Детали: Итальянские ученые пытаются выяснить: может ли обнаруженный на частицах загрязнения воздуха коронавирус переноситься на большие расстояния и увеличивать число зараженных людей. Как пишет The Daily Mail, работа исследователей носит на данный момент предварительный характер.

Итальянские ученые использовали стандартные методы для отбора проб загрязнения атмосферного воздуха на одном городском и на одном промышленном объекте в районе Бергамо, сообщают СМИ. В нескольких пробах идентифицировали ген, специфичный для Covid-19. Эта находка была подтверждена слепым тестированием в независимой лаборатории.

Леонардо Сетти из Болонского университета, который руководил этим исследованием, говорит, что важно выяснить, может ли вирус распространяться более широко в результате загрязнения воздуха.

Над этим вопросом работают еще две исследовательские группы. Они предположили, что частицы загрязнения воздуха могут способствовать распространению коронавируса в воздухе.

Статистический анализ, проведенный группой Сетти, показывает: более высокий уровень загрязнения частицами может объяснить более высокий уровень заражения в некоторых районах северной Италии (они являются одним из самых загрязненных в Европе) до введения карантинных мер. Эта идея была подтверждена и другим предварительным анализом.

Предыдущие исследования показали, что частицы загрязнения воздуха укрывают микробы. Также было отмечено, что загрязнение может привести к переносу на значительные расстояния вирусов, вызывающих птичий грипп, корь и ящур.

Большие зараженные вирусом капли от кашля и чихания инфицированных людей падают на землю на расстоянии метра-двух. Но гораздо, по мнению Сетти, меньшие капельки диаметром от 0,1 до 1 микрона, могут перемещаться дальше, когда они объединяются с частицами загрязнения до 10 микрон. Это связано с тем, что такая объединенная частица крупнее и менее плотна, чем капля, и может дольше оставаться в воздухе.

«Частица загрязнения похожа на микро-самолет, а пассажиры — это капли», — сказал Сетт.

Эксперты пока не уверены, что крошечные воздушные капли могут вызывать коронавирусные инфекции. Хотя и считают, что новый вирус может оставаться жизнеспособным в крошечных капельках в течение нескольких часов.

Профессор Джонатан Рейд из Бристольского университета (Великобритания) так прокомментировал это: «Возможно, не удивительно, что, будучи подвешенными в воздухе, маленькие капли могут объединяться с фоновыми городскими частицами и переноситься».

В тему: Затяжные апрельские пожары в Чернобыле, предположительно, вызвавшие рост смертности от коронавируса, могли быть выгодны украинской власти. По одной из версий, пожары могли быть направлены на то, чтобы вынудить украинцев выполнить настойчивое требование властей: не приходить на Пасху в храмы.

20 апреля 2020 года в Киеве резко улучшились показатели чистоты воздуха. «Чудесным образом» изменение ситуации с загрязненностью совпало с окончанием пасхальных праздников.

Тэги: ученые, пожар, здоровье, Италия, наука, загрязнение, коронавирус

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