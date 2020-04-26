Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 26 апреля 2020

Главное: По состоянию на 10-30 26 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 2 898 703, смертей ‒ 203 043, а выздоровлений ‒ 822 264. В Украине же выявлено 8 617 инфицированных, зарегистрировано 209 смертей и 840 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 939 249 (смертей ‒ 53 934), Испании ‒ 223 759 (22 902), Италии ‒ 195 351 (26 384), Франции ‒ 161 644 (22 648), Германии ‒ 156 513 (5 877), Великобритании ‒ 149 569 (20 381), Турции ‒ 107 773 (2 706), Иране ‒ 89 328 (5 650), Китае ‒ 83 909 (4 636), России ‒ 74 588 (681), Бразилии ‒ 59 324 (4 057), Канаде ‒ 45 493 (2 549), Бельгии ‒ 45 325 (6 917), Нидерландах ‒ 37 384 (4 424) и Швейцарии ‒ 28 894 (1 599).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 25 апреля 2020 года мы писали, что в Украине рекордно возросло число выздоровлений от коронавируса.

А 24 апреля 2020 года сообщалось, что большинство стран Евросоюза уже прошли пик заболеваемости коронавирусом.