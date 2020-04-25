Киевлянам сообщили предварительную дату запуска метрополитена

Главное: Киевский метрополитен может частично возобновить перевозки уже 31 мая. Полноценный же запуск «подземки» запланирован на июнь.

Детали: Частичное возобновление работы столичной «подземки» состоится на третьем этапе выхода из карантина, объявленного в связи с эпидемией COVID-19.

Предварительно, уже 31 мая поездки на метро станут доступными для горожан, имеющих спецпропуска, передает пресс-служба Киевского метрополитена.

Для всех остальных пассажиров метро станет доступным не ранее четвертого этапа выхода из карантина. Предполагается, что это произойдет примерно 10 июня.

В тему: 21 апреля 2020 года мы писали, что возобновить работу киевского метро могут уже после майских праздников.