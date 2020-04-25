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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 25 апреля 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 25 апреля 2020

Главное: По состоянию на 22-00 25 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 2 868 539, смертей ‒ 201 502, а выздоровлений ‒ 811 660. В Украине же выявлено 8 125 инфицированных, зарегистрировано 201 смерть и 782 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 924 865 (смертей ‒ 53 070), Испании ‒ 223 759 (22 902), Италии ‒ 195 351 (26 384), Франции ‒ 159 952 (22 648), Германии ‒ 155 782 (5 819), Великобритании ‒ 149 556 (20 381), Турции ‒ 107 773 (2 706), Иране ‒ 89 328 (5 650), Китае ‒ 83 901 (4 636), России ‒ 74 588 (681), Бразилии ‒ 55 224 (3 762), Бельгии ‒ 45 325 (6 917), Канаде ‒ 44 796 (2 498), Нидерландах ‒ 37 384 (4 424) и Швейцарии ‒ 28 894 (1 593).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 24 апреля 2020 года мы писали, что более 400 итальянцев «сгорели» от коронавируса за сутки. Но без рекорда не обошлось.

24 апреля 2020 года также сообщалось, что большинство стран Евросоюза уже прошли пик заболеваемости коронавирусом.

Тэги: США, Германия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Израиль, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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