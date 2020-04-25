Детским домам нужна помощь для покупки медоборудования

Главное: В Украине работает программа по сбору средств для обустройсва медицинских кабинетов детских домов. На сегодня требуются средства для хотовского детского центра «Моя семья» и винницкого детдома «Гнездышко».

Детали: В Украине запущена программа по обустройству медицинских кабинетов. Сегодня эта программа особенно актуальна для детских домов.

Детдома остро нуждаются в оборудовании для кварцевания кабинетов, средствах для защиты, антисептиках, бесконтактных термометрах и тонометрах.

Государство не выделяет средства на оборудование, а дети в детских домах очень часто — с ослабленным иммунитетом и хроническими болезнями.

Вот некоторые из важных запросов:

1) Центр социально психологической реабилитации детей «Моя семья», с. Хотов, Киевская обл. Количество детей: 10 деток (дети от 4 до 16 лет). Горячие потребности: аквалайзер — 1 шт., электронные термометры — 2 шт. Необходимая сумма — 8 120,00 грн.

2) Винницкий областной Детский дом «Гнездышко», г. Винница. Количество детей: 82 ребёнка (детки от 3 до 17 лет). Горячие потребности: термометр бесконтактный — 1 шт., увлажнитель воздуха — 1 шт., ингалятор ультразвуковой — 2 шт. Необходимая сумма для помощи — 10 780,00 грн.

Пожертвовать можно на сайте фонда или на карту Приват Банка 5168 7422 2763 3298 (карта фонда на Карапетян Т.Ю., сооснователь фонда).

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