Вышла из печати новая книга известного прозаика, драматурга и переводчика

Главное: Вышла из печати новая книга Владимира Каденко. В нее вошли произведения разных лет.

Детали: Вышла из печати книга Владимира Каденко «Избранные переводы». Этой книгой, в которую вошли произведения разных лет, Издательство Олега Федорова продолжает издание трудов автора, предпринимая попытку представить многогранность его таланта.

Владимир Каденко — известный в Украине и за её рубежами поэт, прозаик, драматург, переводчик, бард. Лауреат премии Фонда Союза Писателей Украины «Лiтературна скарбниця» (1992 г.), лауреат Международной литературной премии им. Великого князя Юрия Долгорукого, многих конкурсов и фестивалей.

В тему: Ранее мы писали, что новый поэтический сборник «Послания от друзей» Петра Мидянки рассказывает о земляках поэта из западной Украины.

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