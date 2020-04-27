Из печати вышла заключительная часть трилогии про племянника гетмана Мазепы

Главное: Вышел из печати новый роман «Венцы побед». Это заключительная часть авантюрно-исторической трилогии.

Детали: Вышел из печати роман Виктора Шедрика «Венцы побед».

Роман «Венцы побед» — заключительная часть авантюрно-исторической трилогии. Его действие происходит во второй половине XVIII века.

В центре повествования — гусарский офицер Николай Айнаровский, сын Андрея Войнаровского, племянника гетмана Мазепы и личного врага Петра I, сосланного на вечное поселение в Якутск.

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