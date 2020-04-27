Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Из печати вышла заключительная часть трилогии про племянника гетмана Мазепы

Из печати вышла заключительная часть трилогии про племянника гетмана Мазепы

Главное: Вышел из печати новый роман «Венцы побед». Это заключительная часть авантюрно-исторической трилогии.

Детали: Вышел из печати роман Виктора Шедрика «Венцы побед».

Роман «Венцы побед» — заключительная часть авантюрно-исторической трилогии. Его действие происходит во второй половине XVIII века.

В центре повествования — гусарский офицер Николай Айнаровский, сын Андрея Войнаровского, племянника гетмана Мазепы и личного врага Петра I, сосланного на вечное поселение в Якутск.

В тему: Ранее мы писали, что новый поэтический сборник «Послания от друзей» Петра Мидянки рассказывает о земляках поэта из западной Украины.

Также мы писали, что новая книга Марианны Гончаровой рассказывает открывает тайны характеров и чудесных случаев.

В конце 2019 года мы писали о том, что в Николаеве почти одновременно ушли из жизни два известных украинских поэта.

Читайте также интервью с историком Сергеем Беляковым: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах.

Тэги: книга, литература, культура, Мазепа

Комментарии

Статьи

25.04.20 16:46

Фильм «Дау. Дегенерация»: совок, пошлость и садизм

Автор: Антон Филатов

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
27.04.20 09:30

Возобновление европейского футбольного сезона после коронавируса: ждать осталось недолго!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Билл Гейтс и концепция снижения рождаемости. При чем здесь педофилия, гомосексуальность и ген Бога
26.04.20 20:52

Билл Гейтс и концепция снижения рождаемости. При чем здесь педофилия, гомосексуальность и ген Бога

Автор: Адекватный конспиролог

Выбор редакции
Возобновление европейского футбольного сезона после коронавируса: ждать осталось недолго!
Возобновление европейского футбольного сезона после коронавируса: ждать осталось недолго!
Возобновление европейского футбольного сезона после коронавируса: ждать осталось недолго!
Возобновление европейского футбольного сезона после коронавируса: ждать осталось недолго!
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Антикаратинные протесты в Украине: в Херсоне митингуют, а предприниматели угрожают бунтом

Антикаратинные протесты в Украине: в Херсоне митингуют, а предприниматели угрожают бунтом
27.04.20 11:26
590
Последние новости
27.04.20 13:03

Одесскую область накрыла мощная пылевая буря
27.04.20 12:47

ВОЗ сделала важное заявление относительно внедрения «иммунных паспортов»
27.04.20 12:02

Киевская полиция прокомментировала нападение зама Кличко на копа: чиновник был пьян
27.04.20 11:59

В УПЦ просят власть усилить охрану храмов из-за серии поджогов
27.04.20 11:32

Власти Италии объявили о начале фазы «совместного существования с вирусом»
27.04.20 11:26

Антикаратинные протесты в Украине: в Херсоне митингуют, а предприниматели угрожают бунтом
27.04.20 11:19

Юротдел УПЦ подготовил документы для защиты прав верующих
Фото и Видео
Одесскую область накрыла мощная пылевая буря
Одесскую область накрыла мощная пылевая буря
Одесскую область накрыла мощная пылевая буря
Одесскую область накрыла мощная пылевая буря
Киевская полиция прокомментировала нападение зама Кличко на копа: чиновник был пьян
Киевская полиция прокомментировала нападение зама Кличко на копа: чиновник был пьян
Антикаратинные протесты в Украине: в Херсоне митингуют, а предприниматели угрожают бунтом
Антикаратинные протесты в Украине: в Херсоне митингуют, а предприниматели угрожают бунтом
В Минздраве сделали обнадеживающее заявление о завершении карантина в Украине
В Минздраве сделали обнадеживающее заявление о завершении карантина в Украине
Киево-Печерская лавра готова обустроить на территории госпиталь для больных коронавирусом
Киево-Печерская лавра готова обустроить на территории госпиталь для больных коронавирусом
В Киеве заместитель Кличко напал на полицейского
В Киеве заместитель Кличко напал на полицейского
В злосчастном Ухане окончательно добили коронавирус
В злосчастном Ухане окончательно добили коронавирус
В черновицком СИЗО вспыхнул бунт из-за коронавируса
В черновицком СИЗО вспыхнул бунт из-за коронавируса
Живой и здоровый: Ким Чен Ын встретился с рабочими после слухов о своей смерти
Живой и здоровый: Ким Чен Ын встретился с рабочими после слухов о своей смерти
Во время Крестного хода УПЦ произошло маленькое чудо
Во время Крестного хода УПЦ произошло маленькое чудо
fraza.ua
Новости блогосферы
25.04.20 13:37

Как Укрпочта помогает украинским пенсионерам побыстрее сдохнуть
25.04.20 10:38

Благодаря убийственной медреформе, 8 тысяч психов выйдут на улицы Украины
23.04.20 14:05

Что общего между американскими биолабораториями в Украине, экспериментами над людьми и Ульяной Супрун?
22.04.20 22:28

Почему именно в Италии и Испании такие огромные коронавирусные цифры? Все дело... в финансах

Опрос

Почему так долго не могут потушить пожары в Украине?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.