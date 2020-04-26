Из печати вышла «таинственная» книга Марианны Гончаровой

Главное: Новая книга Марианны Гончаровой рассказывает открывает тайны характеров и чудесных случаев.

Детали: Из печати вышла новая книга Марианны Гончаровой «Когда Луна снимает шляпу». За двадцать лет литературной работы Марианна Гончарова написала чуть ли не два десятка книг: несколько книжек рассказов, три книги повестей и даже один роман. Книги разные, о разном, но стоит открыть обложку, тут же убеждаешься, что автор всех этих тонких, лирических и одновременно весёлых литературных шедевров — именно она, Марианна Гончарова.

Книга «Когда Луна снимает шляпу» в этом смысле не исключение. В ней созданный автором удивительный мир продолжает открывать свои тайны: фейерверк лиц и характеров, чудесных случаев и неожиданных встреч, попутчики, прохожие, идущие навстречу, идущие мимо, идущие вместе с автором рядом.

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