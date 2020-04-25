Вышел новый поэтический сборник Петра Мидянки

Главное: Новый поэтический сборник «Послания от друзей» Петра Мидянки рассказывает о земляках поэта из западной Украины.

Детали: Из печати вышел новый поэтический сборник «Послания от друзей» лауреата национальной премии Украины им. Тараса Шевченко Петра Мидянки.

Сборник раскрывает глубокий духовный мир земляков поэта. Философский стержень его произведений — непроходимость человеческого бытия в пространстве. Своеобразие авторского письма добавляет шарма художественному мировосприятие читателем западного региона Украины.

В тему: В конце 2019 года мы писали о том, что в Николаеве почти одновременно ушли из жизни два известных украинских поэта.