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Вышел новый поэтический сборник Петра Мидянки

Вышел новый поэтический сборник Петра Мидянки

Главное: Новый поэтический сборник «Послания от друзей» Петра Мидянки рассказывает о земляках поэта из западной Украины.

Детали: Из печати вышел новый поэтический сборник «Послания от друзей» лауреата национальной премии Украины им. Тараса Шевченко Петра Мидянки.

Сборник раскрывает глубокий духовный мир земляков поэта. Философский стержень его произведений — непроходимость человеческого бытия в пространстве. Своеобразие авторского письма добавляет шарма художественному мировосприятие читателем западного региона Украины.

В тему: В конце 2019 года мы писали о том, что в Николаеве почти одновременно ушли из жизни два известных украинских поэта.

Тэги: книга, литература, культура

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