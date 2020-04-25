Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В США внезапно скончался звезда фильма «Запретная зона». Его отец был украинским эмигрантом

В США внезапно скончался звезда фильма «Запретная зона». Его отец был украинским эмигрантом

Главное: В США на 53-м году жизни скоропостижно скончался актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко. Его фильмография насчитывает более четырех десятков фильмов и сериалов.

Детали: Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко скоропостижно скончался в США в возрасте 52 лет.

Тело Дьяченко обнаружили в частном доме в городе Дейтона-Бич (штат Флорида) в среду, 22 апреля, после того как он несколько дней не выходил на связь с родными.

По предварительным данным, его смерть никак не связана с эпидемией коронавируса, также на его теле не было обнаружено насильственных признаков.

Отмечается, что Дьяченко скончался поздно вечером 20 апреля или ранним утром 21 апреля, передают «Известия».

В настоящее время причина смерти актера устанавливается. Родные Дьяченко утверждают, что у него не было проблем со здоровьем.

Дмитрий Дьяченко родился в семье украинского эмигранта и американки в 1968 году. С восьми лет занимался игрой на классической гитаре, был лауреатом многих конкурсов и автором четырех альбомов.

В кино начал сниматься с 1997 года. Фильмография Дьяченко насчитывает более четырех десятков фильмов и сериалов, среди которых «Запретная зона», «Солдат Джейн», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Кости», «Чёрная метка» и «Сыны анархии».

В тему: 13 января 2020 года сообщалось, что в США скончался легендарный украинский режиссер.

Тэги: США, Украина, общество, мир, смерть, актер, кино, Голливуд, культура, Флорида

Комментарии

Статьи

25.04.20 16:46

Фильм «Дау. Дегенерация»: совок, пошлость и садизм

Автор: Антон Филатов

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
22.04.20 10:00

КороноХайп и геноцид под видом карантина

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Итальянский писатель Джульетто Кьеза: Одной из причин столь сильного распространения коронавируса может быть внедрение технологий 5G
24.04.20 12:22

Итальянский писатель Джульетто Кьеза: Одной из причин столь сильного распространения коронавируса может быть внедрение технологий 5G

Автор: Завтра

Выбор редакции
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Стало известно, за что Кабмин «погнал в шею» Нефедова и Верланова

Стало известно, за что Кабмин «погнал в шею» Нефедова и Верланова
25.04.20 10:54
1584
Последние новости
25.04.20 16:13

В США внезапно скончался звезда фильма «Запретная зона». Его отец был украинским эмигрантом
25.04.20 14:40

Жителей Одесщины разбудило «эхо» мощного землетрясения
25.04.20 12:33

В Украине рекордно возросло число выздоровлений от коронавируса
25.04.20 10:54

Стало известно, за что Кабмин «погнал в шею» Нефедова и Верланова
25.04.20 09:36

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 25 апреля 2020
24.04.20 22:03

Более 400 итальянцев «сгорели» от коронавируса за сутки. Но без рекорда не обошлось
24.04.20 21:20

Митрополит Антоний назвал волну умышленных поджогов храмов «террором против УПЦ»
Фото и Видео
Жителей Одесщины разбудило «эхо» мощного землетрясения
Жителей Одесщины разбудило «эхо» мощного землетрясения
Жителей Одесщины разбудило «эхо» мощного землетрясения
Жителей Одесщины разбудило «эхо» мощного землетрясения
В Украине рекордно возросло число выздоровлений от коронавируса
В Украине рекордно возросло число выздоровлений от коронавируса
Депутаты Верховной Рады почтили память жертв Геноцида армян
Депутаты Верховной Рады почтили память жертв Геноцида армян
В Одессе наместник монастыря УПЦ заявил, что перед пожаром поступали угрозы
В Одессе наместник монастыря УПЦ заявил, что перед пожаром поступали угрозы
Около здания телеканала «112 Украина» в Киеве нашли самодельную взрывчатку
Около здания телеканала «112 Украина» в Киеве нашли самодельную взрывчатку
В разгар пандемии коронавируса музыканты The Rolling Stones сняли «карантинный» клип
В разгар пандемии коронавируса музыканты The Rolling Stones сняли «карантинный» клип
На Запорожье 10-летний пацан приехал в магазин за рулем «Мерседеса»
На Запорожье 10-летний пацан приехал в магазин за рулем «Мерседеса»
На Закарпатье эпично задержали нелегалов из Афганистана
На Закарпатье эпично задержали нелегалов из Афганистана
На комбинате «Азовсталь» в Мариуполе произошел крупный пожар
На комбинате «Азовсталь» в Мариуполе произошел крупный пожар
В Одессе ночью горел монастырь УПЦ
В Одессе ночью горел монастырь УПЦ
fraza.ua
Новости блогосферы
25.04.20 13:37

Как Укрпочта помогает украинским пенсионерам побыстрее сдохнуть
25.04.20 10:38

Благодаря убийственной медреформе, 8 тысяч психов выйдут на улицы Украины
23.04.20 14:05

Что общего между американскими биолабораториями в Украине, экспериментами над людьми и Ульяной Супрун?
22.04.20 22:28

Почему именно в Италии и Испании такие огромные коронавирусные цифры? Все дело... в финансах

Опрос

Почему так долго не могут потушить пожары в Украине?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.