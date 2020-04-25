В США внезапно скончался звезда фильма «Запретная зона». Его отец был украинским эмигрантом

Главное: В США на 53-м году жизни скоропостижно скончался актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко. Его фильмография насчитывает более четырех десятков фильмов и сериалов.

Детали: Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко скоропостижно скончался в США в возрасте 52 лет.

Тело Дьяченко обнаружили в частном доме в городе Дейтона-Бич (штат Флорида) в среду, 22 апреля, после того как он несколько дней не выходил на связь с родными.

По предварительным данным, его смерть никак не связана с эпидемией коронавируса, также на его теле не было обнаружено насильственных признаков.

Отмечается, что Дьяченко скончался поздно вечером 20 апреля или ранним утром 21 апреля, передают «Известия».

В настоящее время причина смерти актера устанавливается. Родные Дьяченко утверждают, что у него не было проблем со здоровьем.

Дмитрий Дьяченко родился в семье украинского эмигранта и американки в 1968 году. С восьми лет занимался игрой на классической гитаре, был лауреатом многих конкурсов и автором четырех альбомов.

В кино начал сниматься с 1997 года. Фильмография Дьяченко насчитывает более четырех десятков фильмов и сериалов, среди которых «Запретная зона», «Солдат Джейн», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Кости», «Чёрная метка» и «Сыны анархии».

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