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Стало известно, за что Кабмин «погнал в шею» Нефедова и Верланова

Стало известно, за что Кабмин «погнал в шею» Нефедова и Верланова

Главное: Руководители ГНС и ГТС Сергей Верланов и Максим Нефедов были уволены по причине профессиональной некомпетенции и «утраты доверия людей». Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, который и инициировал их отставку.

Детали: В пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Каинета министров Украины уволили председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что руководители налоговой (ГНС) и таможни (ГТС) Сергей Верланов и Максим Нефедов были уволены по причине ненадлежащего исполнения своих обязанностей и утраты доверия людей.

По словам министра, даже в докризисные времена Нефедов с Верлановым не справлялись с возложенными на них заданиями, поэтому в нынешней обстановке их пребывание на должностях несло угрозу финансовой безопасности страны.

«Они утратили доверие людей и должны были уйти», ‒ заявил министр, добавив, что члены Кабмина проголосовали за отставку единогласно.

Марченко также сообщил, что временно исполнять обязанности главы ГТС будет Игорь Муратов, а ГНС ‒ Михаил Титарчук. По его данным, «полноценные» руководители двух ведомств будут назначены уже в ближайшие дни.

В тему: 6 февраля 2020 года сообщалось, что в Сеть «слили» видео, как главный таможенник Нефедов отжигал на БДСМ-вечеринке.

А 7 февраля 2020 года мы писали, что видео эротических утех главного таможенника Нефедова могло быть постановочным.

Тэги: Кабинет Министров Украины, общество, политика, кадровые перестановки, увольнение, министр финансов Украины, Максим Нефедов, новости Украины, Сергей Верланов

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