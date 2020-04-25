Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 25 апреля 2020

Главное: По состоянию на 9-00 25 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 2 790 986, смертей ‒ 195 920, а выздоровлений ‒ 781 382. В Украине же выявлено 8 125 инфицированных, зарегистрировано 201 смерть и 782 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 890 524 (смертей ‒ 51 017), Испании ‒ 219 764 (22 524), Италии ‒ 192 994 (25 969), Франции ‒ 159 495 (22 278), Германии ‒ 154 545 (5 723), Великобритании ‒ 144 635 (19 566), Турции ‒ 104 912 (2 600), Иране ‒ 88 194 (5 574), Китае ‒ 83 885 (4 636), России ‒ 68 622 (615), Бразилии ‒ 52 995 (3 670), Канаде ‒ 44 526 (2 386), Бельгии ‒ 44 293 (6 679), Нидерландах ‒ 36 727 (4 304) и Швейцарии ‒ 28 677 (1 589).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 24 апреля 2020 года мы писали, что более 400 итальянцев «сгорели» от коронавируса за сутки. Но без рекорда не обошлось.

24 апреля 2020 года также сообщалось, что большинство стран Евросоюза уже прошли пик заболеваемости коронавирусом.