Более 400 итальянцев «сгорели» от коронавируса за сутки. Но без рекорда не обошлось

Главное: За прошедшие сутки в Италии от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 420 человек. По данным Департамента гражданской обороны страны, это самый низкий прирост жертв в текущем месяце.

Детали: За прошедшие сутки ‒ 23 апреля ‒ в Италии от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 420 пациентов, что является самым низким показателем в текущем месяце.

Предыдущий такой рекорд был установлен 12 апреля, когда коронавирус лишил жизни 431 человека.

Общее же число смертей от COVID-19 теперь составляет 25 969, передает РИА «Новости».

Кроме того, за сутки сразу на 3 021 увеличилось число случаев заражений коронавирусом. Общее их количество достигло 192 994.

В свою очередь, 2 922 жителя Италии смогли выздороветь. Всего таких людей стало 60 498.

В тему: 15 апреля 2020 года мы писали, что в Италии стало меньше зараженных и умерших от коронавируса.

А 1 апреля 2020 года сообщалось, что медики озвучили новую причину аномальной смертности от коронавируса в Италии.