Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Антоний назвал волну умышленных поджогов храмов «террором против УПЦ»

Митрополит Антоний назвал волну умышленных поджогов храмов «террором против УПЦ»

Главное: Поджоги храмов и монастырей УПЦ являются террором и ставят под угрозу жизни многих людей. Об этом сказал митрополит Антоний. Он также призвал представителей государственной власти взять под личный контроль расследование преступлений против Церкви.

Детали: Волна умышленных пожогов храмов и монастырей Украинской Православной Церкви требует прямого и решительного вмешательства высших руководителей государства, поскольку безнаказанность будет порождать новые преступления.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на своей странице в Фейсбук, комментируя ряд поджогов в храмах и монастырях УПЦ.

«В отношении УПЦ осуществляется самый настоящий террор. Ночной пожар в Свято-Успенском монастыре стал за последние две недели уже четвертым подобным инцидентом, с которым столкнулась Украинская Православная Церковь. И если ранее вариант умышленного поджога выдвигался лишь в качестве одной из версий, то в случае с одесской обителью это стало уже неоспоримым фактом», — считает владыка.

Митрополит Антоний отмечает, что «удалось избежать большой трагедии, так как вовремя удалось отбросить на безопасное расстояние брошенную под бензобак горящую бутылку с зажигательной смесью».

«В случае взрыва припаркованной возле газовой трубы братского корпуса машины, могли погибнуть люди, в помещении проживает 80 монахов», — подчеркнул он.

Митрополит Антоний назвал произошедшее террором, поскольку под угрозу были поставлены жизни многих людей, и призвал власть к должной реакции на случаи вандализма и нападений на храмы УПЦ в предыдущие годы.

«Только в 2018 году лишь в одном Киеве было осуществлено 3 поджога церковных строений: тогда пострадали Десятинный монастырь, храм в честь иконы Божией Матери „Всех скорбящих радость“ и храм Преображения Господня на Оболони. И это я еще не говорю о волнах вандализма, прокатившихся в разных регионах Украины (больше всех пострадала Одесская епархия)», — напомнил управделами УПЦ.

По его словам, на тот момент «активно воплощалась в жизнь стратегия насильственного переведения общин УПЦ в раскольнические структуры с использованием противозаконных методов, в частности — запугиванием поджогами и осквернением святынь.

«Фактически речь шла о попытке сломить дух нашей Церкви с тем, чтобы мы променяли нашу приверженность каноническому устройству на единство с расколом, а также политическую поддержку. Кульминацией всего этого стала эпопея с получением Томоса. Тогда власть закусила удила и обрушила на УПЦ всю свою мощь, надеясь обеспечить наше прямое участие в церковной авантюре Фанара», — подчеркнул митрополит Антоний.

Он заявил, что вопреки ожиданиям миллионов верующих, противоречащая законам Украины политика давления на Церковь продолжает оставаться действительностью.

«Зачем же все это делается, зачем „убивается“ авторитет Владимира Зеленского и его партии? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Хотя, вполне возможно, все дело в том, что в государственном аппарате и депутатском корпусе осталось много людей, которых до сих пор что-то связывает с предыдущей властью. И они продолжают действовать в ее интересах, параллельно дискредитируя власть нынешнюю», — отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ, говоря о пожарах в храмах УПЦ, отмечает «умышленный характер происходящего».

«Не исключено, что основой правонарушений является либо реакция на разжигание рядом СМИ вражды к УПЦ, либо подготовка почвы для продавливания определенных процессов или решений», — подчеркнул владыка.

Он призвал Президента Украины взять под личный контроль ход соответствующих расследований по факту поджогов в храмах и монастырях УПЦ, а также дать поручение правоохранительным органам проинформировать Президента о результатах дел по актам вандализма и нападений на храмы УПЦ за предыдущие 5 лет. Кроме того, по мнению митрополита Антония, Президенту необходимо поручить соответствующим органам государственной власти проверить ряд СМИ на предмет осуществления ими дискриминации по религиозному признаку и разжигания межконфессиональной вражды.

В тему: Сегодня полиция назвала основную версию пожара в одесском монастыре УПЦ.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

24.04.20 09:15

Танковое наследие Союза: Т-55

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
22.04.20 10:00

КороноХайп и геноцид под видом карантина

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Итальянский писатель Джульетто Кьеза: Одной из причин столь сильного распространения коронавируса может быть внедрение технологий 5G
24.04.20 12:22

Итальянский писатель Джульетто Кьеза: Одной из причин столь сильного распространения коронавируса может быть внедрение технологий 5G

Автор: Завтра

Выбор редакции
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 24 апреля 2020 года

Главные новости за 24 апреля 2020 года
24.04.20 18:59
463
Последние новости
24.04.20 22:03

Более 400 итальянцев «сгорели» от коронавируса за сутки. Но без рекорда не обошлось
24.04.20 21:20

Митрополит Антоний назвал волну умышленных поджогов храмов «террором против УПЦ»
24.04.20 21:14

Ученые выяснили, что коронавирус «наследил» в Испании еще в феврале
24.04.20 20:07

На Донбассе боец ВСУ из «калаша» расстрелял собутыльников
24.04.20 19:29

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 24 апреля 2020
24.04.20 19:22

Генпрокурору направлено депутатское обращение по факту клеветы на УПЦ Айдера Муждабаева
24.04.20 18:59

Главные новости за 24 апреля 2020 года
Фото и Видео
Депутаты Верховной Рады почтили память жертв Геноцида армян
Депутаты Верховной Рады почтили память жертв Геноцида армян
Депутаты Верховной Рады почтили память жертв Геноцида армян
Депутаты Верховной Рады почтили память жертв Геноцида армян
В Одессе наместник монастыря УПЦ заявил, что перед пожаром поступали угрозы
В Одессе наместник монастыря УПЦ заявил, что перед пожаром поступали угрозы
Около здания телеканала «112 Украина» в Киеве нашли самодельную взрывчатку
Около здания телеканала «112 Украина» в Киеве нашли самодельную взрывчатку
В разгар пандемии коронавируса музыканты The Rolling Stones сняли «карантинный» клип
В разгар пандемии коронавируса музыканты The Rolling Stones сняли «карантинный» клип
На Запорожье 10-летний пацан приехал в магазин за рулем «Мерседеса»
На Запорожье 10-летний пацан приехал в магазин за рулем «Мерседеса»
На Закарпатье эпично задержали нелегалов из Афганистана
На Закарпатье эпично задержали нелегалов из Афганистана
На комбинате «Азовсталь» в Мариуполе произошел крупный пожар
На комбинате «Азовсталь» в Мариуполе произошел крупный пожар
В Одессе ночью горел монастырь УПЦ
В Одессе ночью горел монастырь УПЦ
Умерла создательница легендарных конфет «Птичье молоко»
Умерла создательница легендарных конфет «Птичье молоко»
Цель коронавирусной истерии – обязательная поголовная вакцинация, – американский ученый
Цель коронавирусной истерии – обязательная поголовная вакцинация, – американский ученый
fraza.ua
Новости блогосферы
23.04.20 14:05

Что общего между американскими биолабораториями в Украине, экспериментами над людьми и Ульяной Супрун?
22.04.20 22:28

Почему именно в Италии и Испании такие огромные коронавирусные цифры? Все дело... в финансах
21.04.20 19:51

Коронавирус показал, что страны Запада не дотягивают даже до крыс
20.04.20 11:57

Как Кошкина отрабатывает деньги раскольников

Опрос

Почему так долго не могут потушить пожары в Украине?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.