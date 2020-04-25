Ученые выяснили, что коронавирус «наследил» в Испании еще в феврале

Главное: Ученые провели исследование о проникновении коронавируса в Испанию. Изучив биоматериал пациентов из разных регионов, они пришли к выводу, что инфекция могла проникнуть в страну 15 различными путями.

Детали: Ученые мадридского Института здоровья имени Карлоса III взяли на пробы образцы тестов пациентов из разных регионов страны, чтобы определить, каким типом коронавируса и как мог заразиться каждый человек.

В результате они пришли к выводу, что инфекция могла проникнуть в страну 15 различными путями ‒ через контакт с другими европейцами или гражданами Китая, передает РИА «Новости».

«Предварительные результаты исследования указывают на то, что новый коронавирус уже циркулировал по стране в середине февраля, и исключают наличие нулевого пациента», ‒ заявили авторы исследования.

По их словам, большинство заболевших испанцев оказались носителями вируса SARS-CoV-2 семейств G и S, связанного со случаем, зафиксированным в конце января в Шанхае.

При этом ученые уверены, что «шанхайский» тип коронавируса проник в Испанию не из Китая, а из итальянского Милана, который посетили более двух тысяч болельщиков футбольного клуба «Валенсия».

Как известно, первая вспышка коронавируса в Испании произошла именно в Валенсии.

В тему: 23 апреля 2020 года мы писали, что ученые прикинули, сколько украинцев заболеют коронавирусом.

А 22 апреля 2020 года сообщалось, что ученые назвали «самый вероятный» способ заражения коронавирусом.