На Донбассе боец ВСУ из «калаша» расстрелял собутыльников

Главное: На Донбассе боец ВСУ открыл огонь по сослуживцам, вместе с которыми распивал спиртные напитки. В результате инцидента один военнослужащий погиб, еще двое ‒ ранены. Ведется следствие.

Детали: Вблизи села Богдановка Волновахского района Донецкой области военнослужащий ВСУ открыл огонь из автомата АКС-74 по своим семерым сослуживцам.

В результате инцидента один боец погиб, а еще двое ‒ получили ранения, передает УНН.

Всего же стрелок успел сделать 20 выстрелов, пока его не обезвредили остальные участники застолья.

В настоящее время следствие выясняет причины произошедшего, однако уже известно, что конфликт между военными вспыхнул во время распития спиртных напитков.

Злоумышленник задержан. За содеянное ему грозит длительное лишение свободы.

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