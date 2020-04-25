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Генпрокурору направлено депутатское обращение по факту клеветы на УПЦ Айдера Муждабаева

Генпрокурору направлено депутатское обращение по факту клеветы на УПЦ Айдера Муждабаева

Главное: Генеральному прокурору направили депутатское обращение из-за разжигания религиозной вражды в видеообращении Айдера Муждабаева. Народные депутаты требуют провести расследование.

Детали: Народные депутаты Украины подготовили депутатское обращение к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой по факту разжигания религиозной вражды в видеообращении заместителя генерального директора первого крымскотатарского телеканала «ATR» Айдера Муждабаева, в котором он публично оскорблял священнослужителей и верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил член Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики народный депутат Александр Качный на своей странице в Фейсбук, где разместил фотографию текста обращения к Генеральному прокурору.


«Айдер Муджабаев дерзко обвиняет УПЦ в распространении COVID-19 в Украине, постоянно называя УПЦ подразделением ФСБ России, чем открыто презирает украинцев. Более того, этот человек безосновательно утверждает, что УПЦ направляет средства, пожертвованные ее прихожанами, в ФСБ России, якобы для поддержки войны России против Украины. Называет УПЦ и резидентурой России в Украине, и торговым представительством так называемого «русского мира», Церковью-убийцей, а самих верующих УПЦ называет «рабами Путина, у которых две извилины в мозгу», — отметили в депутатском обращении.

В документе также указывается то, что в действиях Айдера Муджабаева имеются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 161 УК Украины, которые выражаются в распространении публичных призывов и идей, которые унижают достоинство людей из-за их религиозных убеждений и побуждают к эскалации насилия или дискриминации, вызывают вражду и раздор.

Кроме того, в депутатском обращении обратили внимание на то, что видеообращение Муджабаева оскорбило чувства миллионов верующих Украинской Православной Церкви и оклеветало их.

Депутаты призвали внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении криминального правонарушения и начать досудебное расследование действий Айдера Муджабаева.

«Президент обещал, что будет выступать за укрепление единства украинского общества. Мы надеемся на то, что он выполнит свои обещания и положит конец деятельности определенных сил, которые дискриминируют УПЦ, и допускают массовое нарушение фундаментальных прав верующих Украинской Православной Церкви», — написал Александр Качный.

Обращение к Генеральному прокурору подписали 14 народных депутатов.

Как сообщалось ранее, глава Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов сообщил, что готовятся проекты документов, которые помогут верующим защитить свои права.

В тему: 23 апреля 2020 года было открыто уголовное дело из-за провокационных заявлений относительно визита Предстоятеля УПЦ в Черногорию.

Тэги: общество, православие, Генеральный прокурор Украины, новости православия, УПЦ

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