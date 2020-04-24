Генпрокурору направлено депутатское обращение по факту клеветы на УПЦ Айдера Муджабаева

Главное: Генеральному прокурору направили депутатское обращение из-за разжигания религиозной вражды в видеообращении Айдера Муждабаева. Народные депутаты требуют провести расследование.

Детали: Народные депутаты Украины подготовили депутатское обращение к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой по факту разжигания религиозной вражды в видеообращении заместителя генерального директора первого крымскотатарского телеканала «ATR» Айдера Муждабаева, в котором он публично оскорблял священнослужителей и верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил член Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики народный депутат Александр Качный на своей странице в Фейсбук, где разместил фотографию текста обращения к Генеральному прокурору.



«Айдер Муджабаев дерзко обвиняет УПЦ в распространении COVID-19 в Украине, постоянно называя УПЦ подразделением ФСБ России, чем открыто презирает украинцев. Более того, этот человек безосновательно утверждает, что УПЦ направляет средства, пожертвованные ее прихожанами, в ФСБ России, якобы для поддержки войны России против Украины. Называет УПЦ и резидентурой России в Украине, и торговым представительством так называемого «русского мира», Церковью-убийцей, а самих верующих УПЦ называет «рабами Путина, у которых две извилины в мозгу», — отметили в депутатском обращении.



В документе также указывается то, что в действиях Айдера Муджабаева имеются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 161 УК Украины, которые выражаются в распространении публичных призывов и идей, которые унижают достоинство людей из-за их религиозных убеждений и побуждают к эскалации насилия или дискриминации, вызывают вражду и раздор.



Кроме того, в депутатском обращении обратили внимание на то, что видеообращение Муджабаева оскорбило чувства миллионов верующих Украинской Православной Церкви и оклеветало их.



Депутаты призвали внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении криминального правонарушения и начать досудебное расследование действий Айдера Муджабаева.



«Президент обещал, что будет выступать за укрепление единства украинского общества. Мы надеемся на то, что он выполнит свои обещания и положит конец деятельности определенных сил, которые дискриминируют УПЦ, и допускают массовое нарушение фундаментальных прав верующих Украинской Православной Церкви», — написал Александр Качный.

Документ подписали 14 народных депутатов.

Как сообщалось ранее, глава Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов сообщил, что готовятся проекты документов, которые помогут верующим защитить свои права.

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