Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 24 апреля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 24 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 2 744 511, смертей ‒ 192 982, а выздоровлений ‒ 752 819. В Украине же выявлено 7 647 инфицированных, зафиксировано 193 смерти и 601 случай выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 871 285 (смертей ‒ 50 066), Испании ‒ 219 764 (22 524), Италии ‒ 189 973 (25 549), Франции ‒ 159 495 (21 889), Германии ‒ 153 584 (5 577), Великобритании ‒ 144 632 (19 559), Турции ‒ 101 790 (2 491), Иране ‒ 88 194 (5 574), Китае ‒ 83 885 (4 636), России ‒ 68 622 (615), Бразилии ‒ 50 512 (3 365), Бельгии ‒ 44 293 (6 679), Канаде ‒ 43 407 (2 250), Нидерландах ‒ 36 727 (4 304) и Швейцарии ‒ 28 677 (1 578).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 23 апреля 2020 года мы писали, что Израиль готовится к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.

А 24 апреля 2020 года сообщалось, что большинство стран Евросоюза уже прошли пик заболеваемости коронавирусом.