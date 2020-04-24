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Руководитель Черноморской таможни сообщил о нарушениях НГЗ и сокрытии предприятием техпроцесса

Руководитель Черноморской таможни сообщил о нарушениях НГЗ и сокрытии предприятием техпроцесса

Со стороны ООО «Николаевский глиноземный завод», бенефициаром которого остается российский олигарх Олег Дерипаска, происходит нарушение технологического процесса, бесконтрольное перемещение отходов красного шлама на собственные хранилища и поставки во время войны стратегического сырья предприятиям государства-агрессора. Об этом в интервью РБК-Украина заявил руководитель Черноморской таможни Александр Щуцкий.

По его словам, на сегодня количество красного шлама на территории Николаевской области огромное и предприятие обязано его утилизировать.

«Но они решили накапливать его здесь, создавая бомбу замедленного действия. Я считаю, что на сегодня мы подошли к той стадии, что или мы приводим бизнес и экологическую ситуацию в порядок, или завтра — наши дети будут жить в другой стране. Иного выхода нет», — добавил Щуцкий.

Как пример, Щуцкий наводит взрыв плотины глиноземного завода в Венгрии в 2010 года. Тогда из-за последствий взрыва были закрыты несколько населенных пунктов, а отходы попали в Дунай. По его убеждению, в случае возникновения критической ситуации, последствия для Николаевской области будут в разы сильнее.

Кроме того, по его словам, на предприятии в обход таможенным платежам реализовывают галий, которого на НГЗ вырабатывают ориентировочно более 10 тонн в год, и с которого имеют порядка 2 млн чистого заработка.

«Таким образом, для реализации этой схемы, Дерипаска выводит НГЗ из состава «РусАла», чтобы избежать прямой растаможки, и от технической документации по процессу переработки, чтобы опять же уйти от платежей. В результате Дерипаска становится монополистом по производству алюминия в Украине. Чтобы избежать нарушения законодательства, ему нужно было заявить, что в отходах производства образуется красный шлам и предъявить два варианта для разрешения этой ситуации: утилизировать или вывозить. Но он выбрал суд, поэтому будем разбираться в судах, почему «таможня не права», — отметил руководитель Черноморской таможни.

В то же время, Щуцкий отмечает, что Николаевский окружной административный суд блокирует этот запрет таможни, и всячески покровительствует НГЗ.

«Сначала запрет был остановлен решением Николаевского окружного суда на основании заявления предприятия без всякого юридического аргумента, в частности на основании утверждений о том, что предприятие остановили в период пандемии коронавируса, а это очень плохо для бюджета, якобы о полном запрете помещения товаров в таможенный режим переработки на таможенной территории, и неправомерных проверках таможни после предоставления разрешения. При этом, судьи в любом деле принимают решения исключительно в интересах НГЗ, в том числе, например, 13 апреля текущего года один и тот же судья Николаевского суда вынес два решения — о приостановлении действия решения таможни и об отклонении жалобы таможни на аналогичное решение суда», — говорит Щуцкий.

В связи с рядом выявленных нарушений, таможня уже инициирована аудиторскую проверку «Николаевского глиноземного завода». Также таможня обратилась с соответствующими документами в НАБУ, для проверки фактов, которые позволяли минимизировать платежи в бюджет на протяжении последних десяти лет. Если Николаевский суд продолжит блокировать решения Черноморской таможни, там намерены подавать апелляцию и идти в Одесский суд, резюмировал Щуцкий.

Напомним, ранее руководитель Черноморской таможни обвинил Дерипаску в уходе от таможенных платежей. По его словам, ущерб государству оценивает в 2 млрд грн ежегодно.

Также ранее на Черноморской таможне рассказали о новых схемах контрабандистов. По словам Щуцкого, многие контрабандисты начали более искусно уходить от таможенных платежей, указывая в документах фиктивные компании или заниженную стоимость товаров, подлинность которых тяжело проверить.

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