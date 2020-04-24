Главные новости за 24 апреля 2020 года

— За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились еще 477 человек. Всего же в Украине зафиксировано 7647 подтвержденных случаев.

— За сутки в Киеве подтверждены 63 новых случая заболевания коронавирусом. Всего на сегодняшний день в столице заболели 1122 человека.

— В Киеве около здания телеканала «112 Украина» найдено самодельное взрывное устройство. Улица перекрыта.

— Власти Чехии сняли запрет на свободное перемещение по стране. Также Чехия — первая страна в Европе, которая решила открыть границы для свободного выезда своих граждан, в том числе и на отдых в другие страны.

— В двадцати странах Евросоюза пик заболеваемости коронавирусом пройден. Но карантинные меры там отменять не спешат.

— Ученые Оксфордского университета начали клинические испытания вакцины против коронавируса на людях. Результаты испытаний будут известны максимум через полгода.

— Лекарства от малярии, которыми пытаются лечить коронавирус, опасны для жизни. Об этом говорят американские ученые.