Митрополит УПЦ рассказал, какие духовные лекарства помогут преодолеть вирус

Главное: Митрополит УПЦ назвал три духовные процедуры, которые важны в борьбе с вирусом.

Детали: Искреннее покаяние, молитва и примирение поможет человечеству преодолеть мировые катаклизмы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Есть три лечебные процедуры, применив которые, мы могли бы победить вирус.

Первое — это покаяние каждого из нас. Нужно покаяться в абортах, в блуде, в злобе, в ненависти друг ко другу, в осуждении, в зависти, во всей той нечистоте, которая живет в наших сердцах.

Второе — это молитва. Если бы каждый из наших граждан хотя бы десятую часть того времени, которую он проводит у экранов телевизоров и компьютерных мониторов, потратил на молитву, на беседу с Богом, на чтение Евангелия, то света на земле стало бы больше.

Третье — это всеобщее прощение и примирение. Нужно всех простить и никого не осуждать. Необходимо прекратить любую войну и любое пролитие крови. Энергия вируса питается человеческой злобой, кровью и страданиями невинных людей», — подчеркнул владыка.

По его словам, всегда нужно бороться с причиной, а не с последствиями той или иной болезни, необходимо изменить себя, поскольку та «форма жизни, к которой пришло нынешнее человечество, есть следствие глубокой деградации нашего духа»

«Реализовав эти три условия, мы сможем остановить пандемию (чему есть множество примеров как в Библейской, так и в Церковной истории). Я хорошо понимаю, что, несмотря на кажущуюся простоту, эти задачи станут непреодолимым камнем преткновения для большинства людей, ведь они забыли, что такое молитва и не имеют опыта борьбы со своими страстями», — сказал митрополит Лука.

Он напомнил, насколько важно довериться Богу и хранить душевный мир.

«Нужно положиться во всем на волю Божию. Это не означает, что мы физически избежим заражения и возможной смерти. Но этим мы приобретем в сердце мир и избавимся от страха. А это важно, потому что страх, беспокойство и уныние убивают не только тело, но и душу. Христос пришел в мир спасти всего человека, уничтожить страх смерти и дать жизнь вечную. Возложим же все упование свое на Спасителя душ и телес наших!», — заключил владыка Лука.

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