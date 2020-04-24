На Донетчине о своей деятельности за 2019 год отчиталось более 6 тысяч неприбыльных организаций

За 2019 год в Донецкой области отчитались о своей деятельности 6314 юридических лиц, включенных в Реестр неприбыльных учреждений и организаций. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области, пишет «Остров».

Как сообщается, в это число вошли 2254 объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), ассоциации владельцев жилых домов; 1282 бюджетных учреждений, 1190 общественных объединений; 438 религиозных организаций; 350 садоводческих и гаражных (гаражно-строительных) кооперативов (товариществ) и 191 благотворительная организация.

Всего за прошлый год неприбыльные учреждения и организации использовали 44,5 млрд. грн. дохода, в том числе: 28,7 млрд. грн.- финансирование бюджетных учреждений, 2,2 млрд грн — благотворительная помощь. Кроме того, получено и распределено 37,5 миллионов гривен гуманитарной помощи.