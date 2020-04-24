Число заболевших коронавирусом в Киеве растет. Данные на 24 апреля

Главное: За сутки в Киеве подтверждены 63 новых случая заболевания коронавирусом. Всего на сегодняшний день в столице заболели 1122 человека.

Детали: За минувшие сутки коронавирусной инфекцией в Киеве заразились 63 человека, 9 из них — священнослужители. Об этом на брифинге заявил столичный голова Виталий Кличко.

Трое из заразившихся в течение прошлых суток, по словам Кличко, — медики. Всего за минувшие 24 часа в Киеве заболели 22 женщины возрастом от 21 до 82 лет, 35 мужчин возрастом от 18 до 87 лет. А также шесть мальчиков от 6 до 14 лет. В больницы госпитализировали 20 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции. За сутки в Киеве выздоровели 10 человек.

9 человек, у которых за прошлые сутки обнаружили коронавирус, — священнослужители: пятеро — из Киево-Печерской Лавры, трое — из Покровсокого Голосеевского монастыря, один — из женского монастыря Святого Пантелеймона.

Всего по состоянию на 24 апреля уже у 1122 киевлян выявили коронавирус. 20 случаев оказались летальными, 53 пациента выздоровели.

В тему: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились еще 477 человек. Всего же в Украине зафиксировано 7647 подтвержденных случаев.