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Епископ УПЦ рассказал об иконе, которую православные почитают сегодня

Епископ УПЦ рассказал об иконе, которую православные почитают сегодня

Главное: У любой болезни есть начало и конец, а возле каждого больного есть не только врач земной, но и Врач Небесный — Бог. Об этом сказал епископ УПЦ Виктор (Коцаба).

Детали: Пятница Светлой Седмицы (недели после Пасхи — ред.) посвящена празднованию в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на blogs.korrespondent.net, глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) рассказал об этой иконе.

«У всякой болезни есть начало и конец, возле каждого больного есть не только врач земной, но и Врач Небесный, а рядом бьёт Источник Жизни, приобщаясь к Которому мы можем получить исцеление.

События, связанные с установлением этого праздника, имели место еще в V столетии, когда римский воин по имени Лев встретил в роще слепца возле Константинополя недалеко от „Золотых ворот“. Уже тогда в этом месте находился источник, известный своими чудесами. Слепец устал от жары и долгой дороги, и Лев отвел его в тень, а сам пошел к источнику, чтобы набрать воды и напоить слепого. По дороге он услышал голос, который воззвал к нему: „Лев! Не ищи воды далеко, она здесь близко“. Однако, несмотря на многочисленные усилия, воду он найти не смог. Тогда тот же голос сказал ему: „Царь Лев! Пойди под сень этой рощи, почерпни воды, которую там найдешь, и напои ею жаждущего. Тину же, которую найдешь в источнике, положи на его глаза. Потом ты узнаешь, кто Я, освящающая это место. Я помогу тебе вскоре воздвигнуть здесь во имя Мое храм, и все, приходящие сюда с верою и призывающие Мое имя, получат исполнение своих молитв и полное исцеление от недугов“. И действительно, когда Лев сделал все, что сказал ему голос, слепец прозрел, а сам воин в 457 году стал императором, вошедшим в историю как Лев I.

Источник этот знаменит до сих пор. От его воды исцелялись многие известные и неизвестные люди. Но особенно прославился он во время моровых язв и эпидемий. Вода, которую с верой почерпали страждущие, по благодати Божией даровала исцеление от различных болезней — чахотки, горячки и различных язв», — рассказал архиерей.

Владыка Виктор сообщил, чем полезна эта история для каждого сегодня.

«Сегодня человечество тоже страдает. Поразившая его болезнь пока что не имеет адекватного лечения и уносит все больше жизней. Многие отчаиваются, еще больше боятся, а некоторые пребывают в животном ужасе. Кажется, что наступил конец всему и закат человечества близок, но...

Не зря икона Божией Матери, память которой мы сегодня празднуем, называется „Живоносный источник“. Ведь действительно, Богородица стала Той, Которая носила в Себе Жизнь Спасителя мира — Христа. Наш Бог, как сказано в Священном Писании, не есть Бог мертвых, но живых. Наш Бог „есть путь и истина и жизнь“ (Ин. 14, 6). Он не хочет погибели человека, но жаждет его спасения. Данный факт сложно понять и еще сложнее принять, особенно, если учитывать все то зло, что существует в мире. Но независимо от нашей позиции, этот факт очевиден», — отметил он.

Иерарх УПЦ подчеркнул, что во время болезней важно обратиться к Богу, чтобы получить исцеление.

«Потому что иначе наша жизнь не имеет смысла. Ведь если Бога нет, а за гробом существует только тьма и небытие, то к чему вся наша борьба, все наши страдания, все наши попытки оставить после себя след и не кануть в лету? Бороться, страдать и двигаться вперед можно только в том случае, если земное измерение не имеет окончательного значения. Если Бог есть Жизнь. И если в жизни есть смысл.

Что конкретно это означает для нас, современных христиан, столкнувшихся с неизвестной болезнью? А то, что у всякой болезни есть начало и конец, что возле каждого больного есть не только врач земной, но и Врач Небесный. В конце концов, рядом бьёт Источник Жизни, приобщаясь к Которому мы можем получить исцеление от всех своих телесных недугов и душевных немощей», — считает епископ Виктор.

Архиерей отметил, что проблемы стоит решать не только с земной точки зрения.

«Да, человечество сегодня все дальше и стремительнее отходит от Бога. Наш современник предает Его, даже не задумываясь о последствиях и не считаясь с результатами. И только тогда, когда приходится пожинать плоды такого отношения к жизни, мы вдруг вспоминаем, что жизнь — это не только биологическая, но, в первую очередь, метафизическая категория. А раз так, то и решать все свои проблемы и задачи нам надо не только с точки зрения земной, но и с точки зрения Небесной.

Господь и Его Пречистая Матерь всматриваются в глаза человечества. Они зрят нашу духовную слепоту. Они знают, как трудно нам идти, когда не видишь перед собой дороги, и как жаждет душа, не ведающая Бога.

„Почерпем, человецы, — по слову тропаря, — цельбы душам и телом молитвою...“. Тем более, что время пришло», — подытожил владыка Виктор.

В тему: 22 апреля 2020 года епископ УПЦ рассказал, что помогает побороть болезни и препятствия.

Тэги: общество, православие, икона, новости православия, УПЦ, новости Украины

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