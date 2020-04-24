В УПЦ призвали усилить защиту храмов в связи с частыми поджогами

Главное: В УПЦ предлагают усилить охрану храмов и монастырей, ввести дежурство возле церквей.

Детали: Черновицко-Буковинская епархия обратилась к священству, верующим и монахам в связи с участившимися в последние дни умышленными поджогами храмов и монастырей Украинской Православной Церкви по всей стране.

Как сообщает Центр информации УПЦ, обращение размещено на официальной странице Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук.

«Просим вас: усильте охрану храмов и монастырей; если есть возможность, организуйте круглосуточное дежурство возле храмов (большинство поджогов было совершено в ночное время); проверьте надлежащую комплектацию противопожарных средств; в случае обнаружения подозрительных людей возле храмов сразу звоните в Национальную полицию», — призвали духовенство и верующих.

В епархии УПЦ считают, что ряд умышленных поджогов не случаен и имеет общую цель.

«Постоянное разжигание религиозной вражды украинскими СМИ, как частной, так и государственной собственности, приводит к адским последствиям, и на журналистах такая же ответственность за поджоги, как и на тех, кто бросает бутылки с зажигательной смесью в храмы УПЦ. Молим Господа, чтобы поджог Свято-Успенского мужского монастыря в городе Одесса, который произошел этой ночью, был последним преступлением против Церкви в Украине. И, наконец, прекратится дискриминация по религиозному признаку в нашем государстве», — отметили в Черновицко-Буковинской епархии.

В тему: Сегодня ночью в Одессе горел монастырь УПЦ.