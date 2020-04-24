Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Украина не выдавит «финансовую слезу» у западных кредиторов завышением коронавирусных цифр, - эксперт

Украина не выдавит «финансовую слезу» у западных кредиторов завышением коронавирусных цифр, - эксперт

Главное: Украине нет смысла завышать цифры больных коронавирусом, рассчитывая на финансовую помощь или отсрочку долгов со стороны западных институтов, как это сейчас делают Италия и Испания.

Детали: Украина не может рассчитывать на большую финансовую помощь от внешних кредиторов. Об этом «Фразе» рассказал эксперт по блокчейн и искусственному интеллекту, украино-американский бизнесмен Марк Гинзбург.

«Никто ничего не даст, поэтому ей (Украине — ред.) нет смысла надувать жертвенный пузырь и завышать цифры больных коронавирусом», — сказал эксперт

«Объективная эпидемическая ситуация в Украине будет крайне затяжной и сложной, учитывая низкий уровень правового сознания и карантинной дисциплины и постоянные потоки гастарбайтеров», — добавил Марк Гинзбург.

Ранее Марк Гинзбург рассказал, что огромные цифры больных с Италии и Испании связаны с тем, что эти страны таким образом «выпрашивают» у Евросоюза финансовую помощь.

«Мне всегда было интересно почему именно Испания и Италия стали европейскими лидерами в заболевании короновирусом? Там заболевших 200210 и 181228 соответственно, а умерших 20852 и 24114 соответственно. А вот соседняя Греция радует абсолютно другими цифрами. Заболевших там 2235 человек (в 90 раз меньше, чем в Испании и в 81 раз меньше, чем в Италии), а умерших 113 человек — в 184(!) раза меньше, чем в Испании и в в 213(!) чем в Италии. И тогда я вспомнил о том, что южная Европа в лице Испании, Италии и Португалии уже лет десять грозит Евросоюзу повторением судьбы Греции, которую МВФ и ЕС выпотрошили навязанными ей кредитами в 300 миллиардами евро и оставили прозябать с жуткими социальными проблемами и неподъёмными долгами. Они давно успешно „доят“ Германию, вынужденную щедро одаривать их, потому что германский промышленный экспорт крайне в них нуждается, задыхаясь от дефицита достаточно ёмких внешних рынков», — писал Марк Гинзбург.

В тему: Ранее мы также писали, что МВФ шантажирует Украину, требуя закон о продаже земли.

23 апреля 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины.

К марту 2020 году внешний долг Украины приблизился к отметке 1 223 573,8 млн грн.

22 апреля 2020 года Министр Кабинета министров Олег Немчинов запустил в СМИ манипулятивное утверждение о том, что якобы несколько сотен православных верующих без масок на Пасху настолько ухудшили эпидемиологическую ситуацию, что теперь карантин могут не смягчить.

Тэги: экономика, долги, коронавирус, Марк Гинзбург

Комментарии

Статьи

24.04.20 09:15

Танковое наследие Союза: Т-55

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
22.04.20 10:00

КороноХайп и геноцид под видом карантина

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Итальянский писатель Джульетто Кьеза: Одной из причин столь сильного распространения коронавируса может быть внедрение технологий 5G
24.04.20 12:22

Итальянский писатель Джульетто Кьеза: Одной из причин столь сильного распространения коронавируса может быть внедрение технологий 5G

Автор: Завтра

Выбор редакции
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Чехия отменяет карантин и первой в Европе открывает границы

Чехия отменяет карантин и первой в Европе открывает границы
24.04.20 11:35
1051
Последние новости
24.04.20 13:38

В Британии начались испытания вакцины против коронавируса на людях
24.04.20 13:11

На Закарпатье эпично задержали нелегалов из Афганистана
24.04.20 13:01

Украина не выдавит «финансовую слезу» у западных кредиторов завышением коронавирусных цифр, - эксперт
24.04.20 12:41

Большинство стран Евросоюза прошли пик заболеваемости коронавирусом
24.04.20 12:30

По всей Украине проходят мероприятия, посвящённые 105-й годовщине Геноцида армян
24.04.20 12:06

Коронавирус в аннексированном Крыму: число больных стремительно растет
24.04.20 11:47

Митрополит УПЦ считает, что коронавирус показал бессилие прогресса
Фото и Видео
На Закарпатье эпично задержали нелегалов из Афганистана
На Закарпатье эпично задержали нелегалов из Афганистана
На Закарпатье эпично задержали нелегалов из Афганистана
На Закарпатье эпично задержали нелегалов из Афганистана
На комбинате «Азовсталь» в Мариуполе произошел крупный пожар
На комбинате «Азовсталь» в Мариуполе произошел крупный пожар
В Одессе ночью горел монастырь УПЦ
В Одессе ночью горел монастырь УПЦ
Умерла создательница легендарных конфет «Птичье молоко»
Умерла создательница легендарных конфет «Птичье молоко»
Цель коронавирусной истерии – обязательная поголовная вакцинация, – американский ученый
Цель коронавирусной истерии – обязательная поголовная вакцинация, – американский ученый
В Днепре директор областной больницы объявила бессрочную голодовку. Но не из-за коронавируса
В Днепре директор областной больницы объявила бессрочную голодовку. Но не из-за коронавируса
В небе над Киевом заметили спутники Илона Маска
В небе над Киевом заметили спутники Илона Маска
В Польше эпично вспыхнул известный национальный парк
В Польше эпично вспыхнул известный национальный парк
В Харькове в стельку пьяный священник за рулем, недавно лечившийся от цирроза, пытался убежать от копов
В Харькове в стельку пьяный священник за рулем, недавно лечившийся от цирроза, пытался убежать от копов
В сети появился «японский Чебурашка» в 3D
В сети появился «японский Чебурашка» в 3D
fraza.ua
Новости блогосферы
23.04.20 14:05

Что общего между американскими биолабораториями в Украине, экспериментами над людьми и Ульяной Супрун?
22.04.20 22:28

Почему именно в Италии и Испании такие огромные коронавирусные цифры? Все дело... в финансах
21.04.20 19:51

Коронавирус показал, что страны Запада не дотягивают даже до крыс
20.04.20 11:57

Как Кошкина отрабатывает деньги раскольников

Опрос

Почему так долго не могут потушить пожары в Украине?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.