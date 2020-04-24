Украина не выдавит «финансовую слезу» у западных кредиторов завышением коронавирусных цифр, - эксперт

Главное: Украине нет смысла завышать цифры больных коронавирусом, рассчитывая на финансовую помощь или отсрочку долгов со стороны западных институтов, как это сейчас делают Италия и Испания.

Детали: Украина не может рассчитывать на большую финансовую помощь от внешних кредиторов. Об этом «Фразе» рассказал эксперт по блокчейн и искусственному интеллекту, украино-американский бизнесмен Марк Гинзбург.

«Никто ничего не даст, поэтому ей (Украине — ред.) нет смысла надувать жертвенный пузырь и завышать цифры больных коронавирусом», — сказал эксперт

«Объективная эпидемическая ситуация в Украине будет крайне затяжной и сложной, учитывая низкий уровень правового сознания и карантинной дисциплины и постоянные потоки гастарбайтеров», — добавил Марк Гинзбург.

Ранее Марк Гинзбург рассказал, что огромные цифры больных с Италии и Испании связаны с тем, что эти страны таким образом «выпрашивают» у Евросоюза финансовую помощь.



«Мне всегда было интересно почему именно Испания и Италия стали европейскими лидерами в заболевании короновирусом? Там заболевших 200210 и 181228 соответственно, а умерших 20852 и 24114 соответственно. А вот соседняя Греция радует абсолютно другими цифрами. Заболевших там 2235 человек (в 90 раз меньше, чем в Испании и в 81 раз меньше, чем в Италии), а умерших 113 человек — в 184(!) раза меньше, чем в Испании и в в 213(!) чем в Италии. И тогда я вспомнил о том, что южная Европа в лице Испании, Италии и Португалии уже лет десять грозит Евросоюзу повторением судьбы Греции, которую МВФ и ЕС выпотрошили навязанными ей кредитами в 300 миллиардами евро и оставили прозябать с жуткими социальными проблемами и неподъёмными долгами. Они давно успешно „доят“ Германию, вынужденную щедро одаривать их, потому что германский промышленный экспорт крайне в них нуждается, задыхаясь от дефицита достаточно ёмких внешних рынков», — писал Марк Гинзбург.

В тему: Ранее мы также писали, что МВФ шантажирует Украину, требуя закон о продаже земли.

23 апреля 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины.

К марту 2020 году внешний долг Украины приблизился к отметке 1 223 573,8 млн грн.

22 апреля 2020 года Министр Кабинета министров Олег Немчинов запустил в СМИ манипулятивное утверждение о том, что якобы несколько сотен православных верующих без масок на Пасху настолько ухудшили эпидемиологическую ситуацию, что теперь карантин могут не смягчить.