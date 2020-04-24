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В Британии начались испытания вакцины против коронавируса на людях

В Британии начались испытания вакцины против коронавируса на людях

Главное: Ученые Оксфордского университета начали клинические испытания вакцины против коронавируса на людях. Результаты испытаний будут известны максимум через полгода.

Детали: В четверг, 23 апреля, в Великобритании начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях. В них примут участие 1100 добровольцев из разных городов страны, сообщает пресс-служба Оксфордского университета.

Так, половине из добровольцев исследователи Оксфордского университета предложат вакцину, разработанную для борьбы с Covid-19, а другая половина (контрольная группа) получит широко доступную вакцину против менингита — чтобы сравнить их действие. Первые два человека уже начали свое участие в испытаниях 23 апреля. Один из них также получил вакцину от коронавируса, а другой — от менингита.

Исследователи начали скрининг здоровых добровольцев (в возрасте 18-55 лет) в марте для их предстоящего испытания вакцины ChAdOx1 nCoV-19 в регионе долины Темзы. Вакцина ChAdOx1 nCoV-19 создана на основе вируса шимпанзе, в который добавлена часть генетического кода коронавируса.

По мнению ученых, результаты испытаний этой вакцины будут известны минимум через несколько месяцев, максимум — через полгода.

В тему: Германия начинает испытания вакцины от коронавируса на людях.

Тэги: общество, Великобритания, здоровье, вакцина, испытания, коронавирус

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