По всей Украине проходят мероприятия, посвящённые 105-й годовщине Геноцида армян

Старт тематическим мероприятиям был дан за несколько дней до памятной даты. На улицах крупных городов и столицы страны были установлены баннеры, билборды, ситилайты и другие социально ориентированные информационные материалы о Геноциде армян, об этом сообщает AnalitikaUA.net.

Сегодня памятные мероприятия стартовали с молебны во всех армянских церквях Украины. А традиционное возложение цветов к памятному хачкару в центре Киева, состоялось с соблюдением всех правил карантина и не носило массового характера. На возложении присутствовали представители общины, духовенства и посольства РА в Украине.

Согласно изданию, особый интерес вызвала онлайн-лекция «Геноцид армян: постижение истории» от главы историко-культурного комитета Союза армян Украины, кандидата исторических наук Давида Давтяна и интерактивная онлайн-выставка на портале Союза армян Украины.

Как отметила Депутат Верховной Рады Украины Дарья Володина: «24 апреля. День памяти жертв геноцида. День скорби и боли для армян всего мира. День, ставший началом событий, от которых стынет кровь.

Анализируя прошлое, мы должны дать справедливую оценку содеянному, почтить память жертв и никогда не допустить трагедии вновь».

По данным исполнительного директора Союза армян Украины Овакима Арутюняна, мероприятия освещали как центральное, так и региональное телевидение, в частности, социальный ролик «Дякуємо за шанс розквітнути знову. Вірмени» («Спасибо за шанс расцвести вновь. Армяне») транслировали десятки телеканалов.

Ранее, представители бердянского Союза армян установили в микрорайоне Азмол религиозный памятный знак – хачкар. Известно, что с 2015-го года в разных регионах страны по инициативе главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна было открыто более 20 хачкаров.