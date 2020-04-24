Большинство стран Евросоюза прошли пик заболеваемости коронавирусом

Главное: В двадцати странах Евросоюза пик заболеваемости коронавирусом пройден. Но карантинные меры там отменять не спешат.

Детали: Пандемия коронавируса ослабилась в 20 государствах ЕС. Это следует из заявления Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, сообщает Politico.

В заявлении говорится, что уменьшили скорость распространения вируса отмена массовых собраний, закрытие учебных заведений и общественных пространств.

«Похоже, что в 20 странах Евросоюза/Европейской экономической зоны первая волна передачи прошла свой пик с уменьшением числа новых зарегистрированных случаев», — говорится в заявлении.

В документе говорится, что слишком быстрая отмена карантинных мер, без надлежащего мониторинга и укрепления системы здравоохранения, может привести к внезапному восстановлению устойчивой передачи инфекции.

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