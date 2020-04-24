Путин существенно упростил получение российского гражданства для украинцев

Главное: Президент РФ Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства. Касается это граждан бывшего СССР, в том числе и украинцев.

Детали: В пятницу, 24 апреля, российский президент Владимир Путин подписал резонансный закон Госдумы «Об упрощении получения российского гражданства».

Он касается жителей бывшего Советского Союза, в том числе – украинцев.

Отмечается, что теперь для получения гражданства РФ «не нужно отказываться от имеющегося иностранного гражданства».

В документе также сказано, что для тех, кто «родился в СССР и жил в его бывших республиках, но не получил их гражданства, снимаются требования об обязательном трехлетнем проживании в России до подачи заявления и о подтверждении законного источника дохода».

Также данная норма распространяется «на иностранных супругов российских граждан, проживающих в России и имеющих общих детей, а также на иностранцев, у которых один из родителей имеет российское гражданство и живет в России».

Кроме этого, как сообщается, граждане Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана, «у которых есть вид на жительство в России, смогут подать заявление на гражданство без соблюдения срока проживания в стране».

В тему 29 января 2020 года сообщалось, что для украинцев существенно упростят процедуру получения российского гражданства.

16 декабря 2019 года украинцам разъяснили, как будут внедрять двойное гражданство.