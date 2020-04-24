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Митрополит УПЦ считает, что коронавирус показал бессилие прогресса

Митрополит УПЦ считает, что коронавирус показал бессилие прогресса

Главное: Коронавирус обнажил бессилие технического, научного и любого другого прогресса, заставил мир изменить свои нормы и привычки. Об этом сказал митрополит УПЦ Марк.

Детали: В дни Великого поста верующие почувствовали ограничения в богослужебном плане. Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хустской епархии, об этом в своем Пасхальном послании сказал митрополит Хустский и Виноградовский Марк (Петровицкий).

«Господь судил нам жить в очень непростое время больших перемен, которые испытал на себе каждый из нас. На протяжении последних дней мы стали свидетелями того, как губительная болезнь заставила мир изменить нормы и привычки. Мир почувствовал панику, страх и бессилие. Болезнь, прежде всего, обнажила бессилие научного, технического и любого другого прогресса», — сказал митрополит Марк.

Он обратил внимание на то, что в дни Великого поста проблема коснулась и верующих — они почувствовали ограничения в богослужениях. Но каждый все равно имел возможность, хоть и с ограничениями, но приступать к Таинствам, без которых нельзя жить полноценной духовной жизнью.

«Рассматривая последние события через призму Христова Воскресения, мы все должны осознать: болезнь существует по той причине, что в сердцах наших живет грех, и поэтому самый эффективный способ от нее избавиться — чистосердечно покаяться в своих грехах.

Прежде чем мы начнем проповедовать среди людей правду Божию, призывать других жить по закону Божьему, проповедовать Евангелие, нам самим необходимо стать мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим. 6, 11)», — подчеркнул митрополит Марк.

Владыка призвал верующих с искренним сердцем попросить Бога благословить родной край и народ мирной, благополучной жизнью, чтобы в храмах до скончания века прославлялось Воскресение Христово.

«Мы вместе, живя в непростое время, когда человечество начинает чувствовать духовную жажду, когда истинные ценности подменяются ложными, когда во многих сердцах исчезает вера в Бога, когда забываются Евангельские истины, когда человеческие сердца покидает любовь, должны с особой силой свидетельствовать о том, что поистине Христос воскрес и ожил, чтобы владеть мертвыми и живыми (Рим. 14, 9)», — заключил владыка Марк.

В тему: 23 апреля 2020 года митрополит УПЦ рассказал, чему учит православных пандемия коронавируса.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины, коронавирус

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