Коронавирус в аннексированном Крыму: число больных стремительно растет

Главное: В аннексированном Крыму число больных коронавирусом выросло до 57 человек. Еще 25 людей заразились в Севастополе.

Детали: В аннексированном Россией Крыму растет число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19.

В пятницу, 24 апреля, т.н. «глава» полуострова Сергей Аксенов сообщил, что за последние сутки заболели еще четыре человека. Общее число зараженных выросло до 57 человек.

Отмечается, что все новые заболевшие «из семейных очагов, все без симптоматики». Известно, что люди заболели в Ялте, Бахчисарае и Джанкое в ранее выявленных очагах инфекции.

Отдельно считают больных в Севастополе: тут заразились уже 25 человек. Также городские больницы №3 и №4 были переведены на карантин из-за выявленных в них пациентов с коронавирусом.

Стоит добавить, что на полуострове установлен режим «всеобщей самоизоляции населения»: в Севастополе он действует до 26 апреля, а на остальной территории Крыма – до 30 числа. Улицы городов патрулируют полиция и бойцы Росгвардии. Также в Севастополе для передвижения по городу введена пропускная система.

В тему 22 апреля 2020 года сообщалось, что москвичи завезли коронавирус в Крыму.

21 апреля 2020 года стало известно, что в Крыму маленькая девочка заразилась коронавирусом от матери.