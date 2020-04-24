Ученые рассказали, на сколько лет коронавирус сокращает человеческую жизнь

Главное: Коронавирус существенно сокращает продолжительность жизни человека. В среднем, говорят ученые, на 11-13 лет.

Детали: Шотландские ученые выяснили, что коронавирус COVID-2019 существенно сокращает жизнь человека. Их цитирует издание Wellcome Open Research.

Сообщается, что в ходе работы исследователи провели анализ медицинских карт больных коронавирусом в Италии, оценив разработанную Всемирной организацией здравоохранения «шкалу расчета сокращения жизни».

Оказалось, что мужчины, погибшие от коронавируса, в среднем «не дожили» до нормы тринадцать лет, а женщины – одиннадцать лет.

В тему 24 апреля 2020 года ученые заявили, что популярные лекарства «от коронавируса» – смертельно опасны.

23 апреля 2020 года американский ученый сказал, что цель коронавирусной истерии – обязательная поголовная вакцинация.