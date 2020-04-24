Ученые заявили, что популярные лекарства «от коронавируса», которыми лечат украинцев, – смертельно опасны

Главное: Лекарства от малярии, которыми пытаются лечить коронавирус, опасны для жизни. Об этом говорят американские ученые.

Детали: Ученые из США заявили, что лекарства от малярии (гидроксихлорохин) которыми сегодня пытаются лечить коронавирус COVID-19 – смертельно опасны, сообщает АР.

Всего исследователи провели анализ 368 медицинских карт людей, которые погибли от коронавируса.

Выяснилось, что 28% умерших от заразы больных принимали соответствующие лекарства против малярии. Еще 22% людей принимали гидроксихлорохин с азитромицином. Отмечается, погибшие, которым оказывали обычную помощь, составили 11% от общего числа жертв заразы.

Уточняется, что «на сегодняшний день нет достаточных клинических доказательств, чтобы рекомендовать или запрещать использование хлорохина или гидроксихлорохина для лечения коронавируса».

Стоит добавить, что еще 2 апреля Министерство здравоохранения утвердило протокол лечения коронавируса хлорохином.

В тему 23 апреля 2020 года в ВОЗ спрогнозировали, сколько еще мир будет жить с коронавирусом.

23 апреля 2020 года сообщалось, что в ООН считают, что пандемия коронавируса может вызвать голод «библейского масштаба».