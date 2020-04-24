Киевлян предупредили о сильной грозе на выходные

Главное: На ближайшие выходные в Киеве и области ожидается гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Детали: В ближайшие выходные, 25-26 апреля, Киев и область накроет сильная гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что днем ожидается плюс 16-18, а ночью 8-10 тепла. Будет идти проливной дождь.

Карта погоды:

После выходных в украинской столице ожидается небольшое похолодание. Дожди продолжатся.

В тему 14 апреля 2020 года украинцам спрогнозировали погоду до конца 2020 года.

30 марта 2020 года синоптики заявили, что грядущее лето в Украине будет каким-то странным.