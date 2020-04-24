Курс гривны продолжает укрепляться: данные на 24 апреля 2020

Главное: Курс гривны продолжает укрепляться. Доллар и евро подешевели.

Детали: В пятницу, 24 апреля, курс украинской гривны снова укрепился. Котировки валют публикует Национальный банк.

Американский доллар снизился в цене на четыре копейки – до 27,01 гривны.

Существенно – на двадцать восемь копеек – подешевел евро – до 29,14 гривен.

Отметим, что курс гривны понемногу укрепляется последние недели.

В тему 23 апреля 2020 года международные эксперты напророчили украинской гривне крутой обвал до конца года.

18 марта 2020 года «Приватбанк» прекратил продажу валюты.