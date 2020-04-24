Курс гривны продолжает укрепляться: данные на 24 апреля 2020

Главное: Курс гривны продолжает укрепляться. Доллар и евро подешевели.
Детали: В пятницу, 24 апреля, курс украинской гривны снова укрепился. Котировки валют публикует Национальный банк.
Американский доллар снизился в цене на четыре копейки – до 27,01 гривны.
Существенно – на двадцать восемь копеек – подешевел евро – до 29,14 гривен.
Отметим, что курс гривны понемногу укрепляется последние недели.
В тему 23 апреля 2020 года международные эксперты напророчили украинской гривне крутой обвал до конца года.
18 марта 2020 года «Приватбанк» прекратил продажу валюты.