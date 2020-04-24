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В УЕФА есть два варианта завершения нынешнего сезона

В УЕФА есть два варианта завершения нынешнего сезона

Главное: В УЕФА придумали, как доиграть нынешний сезон во внутренних чемпионатах и закончить еврокубки. Представлен проект из двух возможных вариантов развития событий.

Детали: Союз европейских футбольных ассоциаций представил проект из двух вариантов, как доиграть нынешний сезон, который был приостановлен из-за стремительного распространения по миру коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

При первом варианте матчи национальных чемпионатов и еврокубков будут сыграны параллельно. При втором — сначала будут доиграны национальные турниры, а затем завершатся еврокубки.

УЕФА призвал европейские футбольные федерации приложить максимум усилий, чтобы завершить чемпионаты до 3 августа.

В большинстве стран до конца сезона осталось провести по 8-10 туров в чемпионате, а также матчи национальных Кубков, начиная со стадий четвертьфиналов или полуфиналов. В Лиге чемпионов были сыграны четыре ответных матча 1/8 финала и еще не доиграны столько же, а в Лиге Европы сыграны только несколько первых матчей 1/8 финала.

В тему: УЕФА может перенести международные турниры до конца 2021 года. На этом настаивает Всемирная организация здравоохранения.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций определились с датами, в которые могут быть проведены решающие поединки крупнейших футбольных турниров Европы.

Тэги: футбол, общество, мир, УЕФА, Еврокубок, спорт, коронавирус

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