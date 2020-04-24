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СМИ объяснили, что может быть с коррупцией в налоговой, если ее возглавит Любченко

СМИ объяснили, что может быть с коррупцией в налоговой, если ее возглавит Любченко

Возглавить Государственную налоговою службу (ГНС) может опытный налоговик времен Януковича Алексей Любченко, но в Государственной фискальной службе (ГФС) считают, что с учетом уровня коррупции в ГНС — это «все-равно что тушить пожар бензином». Об этом пишет Politeka в статье Лису в курятник. Чем обернется возвращение в ГНС люстрированного Любченко

Журналисты пишут, что Алексей Любченко является одним из главных претендентов на должность главы ГНС. У представителей Государственной фискальной службы, с которыми на условиях анонимности журналистам удалось пообщаться, возможное назначение Любченко на должность главы ГНС вызвало удивление и недоумение. Дескать, пытаться при помощи привлечения такого человека исправлять ситуацию с коррупцией — это «все равно что тушить бензином пожар или назначить лису начальником курятника».

«Возвращение сейчас на старые должности люстрированных чиновников, которым не нашлось места даже при Порошенко, не брезговавшего сотрудничеством с махровыми коррупционерами, мягко говоря, нонсенс. Это явно не пойдет на пользу налоговой службе», — говорят источники издания.

Журналисты пишут, что после перезагрузки Кабмина, желание заменить главу ГНС вполне понятно. Однако странно то, что решать коррупционные проблемы в ГНС пытаются при помощи приглашения человека, имеющего репутацию одного из главных налоговых «спецов по НДС», который достиг пика своей карьеры во времена, когда налоговую службу возглавляли скрывающиеся в России Виталий Захарченко и Александр Клименко.

Любченко называли главным архитектором «схем» в налоговой, посвящая разоблачению всех тонкостей налогового «схематоза». Именно с деятельностью Любченко в ГНАУ связан расцвет схем по уходу из налогообложения через фиктивные предприятия, создание «конвертов» для минимизации налогообложения, практика создания «фирм-бабочек», которые создавались для формирования налогового кредита, после чего ликвидировались.

«Так что репутация „схемщика“ за Любченко закрепилась прочно и надолго. Возвращение Любченко в налоговую службу, если оно все же состоится, несмотря на люстрацию и весь его одиозный бекграунд, будет лишь означать, что с коррупцией в Украине продолжают бороться при помощи коррупции», — подводят черту журналисты.

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