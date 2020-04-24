В ООН рассказали о влиянии пандемии на климат Земли

Главное: По данным ООН, пандемия COVID-19 «обеспечит» годовое снижение выброса углекислого газа в атмосферу примерно на 6%. Однако существенного влияния на улучшение климата это не окажет.

Детали: Генсек Всемирной метеорологической организации при ООН (ВМО) Петтери Таалас заявил, что «благодаря» пандемии COVID-19, годовой выброс углекислого газа в атмосферу снизится приблизительно на 6%, передает Regnum.

Тем не менее, существенного влияния на улучшение климата Земли это не окажет, поскольку «он очень медленно реагирует на изменения концентрации» СО2 в атмосфере.

Кроме того, сам процесс снижения концентрации диоксида углерода продлится недолго.

«В следующем году все вернется к обычному состоянию», ‒ резюмировал Петтери Таалас.

В тему: 24 января 2019 года мы писали, что ученые рассказали, когда климат Земли пройдет «точку невозврата».

А 27 декабря 2018 года сообщалось, что ученые назвали уже существующие последствия грядущей климатической катастрофы.