На Житомирщине разгорелся масштабный лесной пожар

Главное: В Житомирской области разгорелся лесной пожар, который сразу же приобрел «угрожающие масштабы». С огненной стихией ведут борьбу пожарные, работники лесоохраны и даже авиация.

Детали: В четверг днем, 23 апреля, в Олевском районе Житомирской области разгорелся лесной пожар. По данным регионального управления лесного и охотничьего хозяйства, огненная стихия сразу же приобрела «угрожающие масштабы».

Сообщается, что борьбу с огнем ведут 50 работников Белокоровичского лесхоза и 25 спасателей. Задействовано 10 единиц техники, 4 автоцистерны, а также авиация.

«На поможь прибывают пожарные расчеты из соседних лесхозов» ‒ говорится в сообщении ведомства.

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