Американцы подтвердили причастность к работе с возбудителями болезней на территории Украины

Главное: США подтвердили факт создания в Украине американских биологических лабораторий. Американское посольство утверждает, что хранение возбудителей болезней и опасных токсинов не несет Украине никакой угрозы, а любые попытки это опровергнуть являются «российской дезинформацией».

Детали: Посольство Америки призналось, что США создали в Украине биологические лаборатории с целью хранения возбудителей болезней и проводят различные исследования с опасными штаммами. Таким образом, американцы подтвердили информацию, обнародованную ранее украинскими депутатами.

22 апреля, посольство США в Украине опубликовало официальную позицию по этому поводу, пишет Страна.

«Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает в Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины», — говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве заявляют, что Украинский Научно-Технологический Центр, о котором упоминает Ренат Кузьмин в своем запросе, это межправительственная организация, созданная еще в 1993 году. Сейчас в нее, помимо Украины и США, входят Азербайджан, Европейский Союз, Грузия, Молдова и Узбекистан.

«Наши совместные усилия помогают гарантировать, что опасные возбудители не попадут в чужие руки. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Министерством здравоохранения, Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, Национальной академией аграрных наук и Министерством обороны», — заявили дипломаты.

Данные, изложенные украинскими депутатами, в посольстве назвали «российской дезинформацией».

В тему: Украинская оппозиция потребовала от властей страны проверить деятельность 15 американских военных биологических лабораторий, после появления которых на территории Украины были отмечены вспышки опасных заболеваний. Об этом говорится в обращении, одним из авторов которого выступил депутат ВРУ Ренат Кузьмин.

В 2018 году бывший министр госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе заявил о проведении военными США секретных экспериментов над людьми в Грузии.

США могут быть причастны к вспышке лептоспироза в Украине в 2017 году.

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