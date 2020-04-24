Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Американцы подтвердили причастность к работе с возбудителями болезней на территории Украины

Американцы подтвердили причастность к работе с возбудителями болезней на территории Украины

Главное: США подтвердили факт создания в Украине американских биологических лабораторий. Американское посольство утверждает, что хранение возбудителей болезней и опасных токсинов не несет Украине никакой угрозы, а любые попытки это опровергнуть являются «российской дезинформацией».

Детали: Посольство Америки призналось, что США создали в Украине биологические лаборатории с целью хранения возбудителей болезней и проводят различные исследования с опасными штаммами. Таким образом, американцы подтвердили информацию, обнародованную ранее украинскими депутатами.

22 апреля, посольство США в Украине опубликовало официальную позицию по этому поводу, пишет Страна.

«Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает в Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины», — говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве заявляют, что Украинский Научно-Технологический Центр, о котором упоминает Ренат Кузьмин в своем запросе, это межправительственная организация, созданная еще в 1993 году. Сейчас в нее, помимо Украины и США, входят Азербайджан, Европейский Союз, Грузия, Молдова и Узбекистан.

«Наши совместные усилия помогают гарантировать, что опасные возбудители не попадут в чужие руки. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Министерством здравоохранения, Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, Национальной академией аграрных наук и Министерством обороны», — заявили дипломаты.

Данные, изложенные украинскими депутатами, в посольстве назвали «российской дезинформацией».

В тему: Украинская оппозиция потребовала от властей страны проверить деятельность 15 американских военных биологических лабораторий, после появления которых на территории Украины были отмечены вспышки опасных заболеваний. Об этом говорится в обращении, одним из авторов которого выступил депутат ВРУ Ренат Кузьмин.

В 2018 году бывший министр госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе заявил о проведении военными США секретных экспериментов над людьми в Грузии.

США могут быть причастны к вспышке лептоспироза в Украине в 2017 году.

Мы также вчера писали, что в Украине начинаются клинические испытания отечественного препарата против коронавируса. 

Тэги: США, вирус, биологическая лаборатория

Комментарии

Статьи

23.04.20 12:14

Трамп полез на Китайскую стену

Автор: Александр Карпец

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
22.04.20 10:00

КороноХайп и геноцид под видом карантина

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Будущее уже здесь: как иммунный (биологический) паспорт изменит человечество
23.04.20 23:19

Будущее уже здесь: как иммунный (биологический) паспорт изменит человечество

Автор: Страна

Выбор редакции
«Динамо» будущего: какое оно?..
«Динамо» будущего: какое оно?..
«Динамо» будущего: какое оно?..
«Динамо» будущего: какое оно?..
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 23 апреля 2020 года

Главные новости за 23 апреля 2020 года
23.04.20 19:00
577
Последние новости
23.04.20 22:31

Цель коронавирусной истерии - обязательная поголовная вакцинация, - американский ученый
23.04.20 22:18

В ООН рассказали о влиянии пандемии на климат Земли
23.04.20 21:05

На Житомирщине разгорелся масштабный лесной пожар
23.04.20 20:07

В Днепре директор областной больницы объявила бессрочную голодовку. Но не из-за коронавируса
23.04.20 19:29

Американцы подтвердили причастность к работе с возбудителями болезней на территории Украины
23.04.20 19:29

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 23 апреля 2020
23.04.20 19:00

Главные новости за 23 апреля 2020 года
Фото и Видео
Цель коронавирусной истерии - обязательная поголовная вакцинация, - американский ученый
Цель коронавирусной истерии - обязательная поголовная вакцинация, - американский ученый
Цель коронавирусной истерии - обязательная поголовная вакцинация, - американский ученый
Цель коронавирусной истерии - обязательная поголовная вакцинация, - американский ученый
В Днепре директор областной больницы объявила бессрочную голодовку. Но не из-за коронавируса
В Днепре директор областной больницы объявила бессрочную голодовку. Но не из-за коронавируса
В небе над Киевом заметили спутники Илона Маска
В небе над Киевом заметили спутники Илона Маска
В Польше эпично вспыхнул известный национальный парк
В Польше эпично вспыхнул известный национальный парк
В Харькове в стельку пьяный священник за рулем, недавно лечившийся от цирроза, пытался убежать от копов
В Харькове в стельку пьяный священник за рулем, недавно лечившийся от цирроза, пытался убежать от копов
В сети появился «японский Чебурашка» в 3D
В сети появился «японский Чебурашка» в 3D
Под Киевом Нацгвардия заблокировала «рассадник» коронавируса
Под Киевом Нацгвардия заблокировала «рассадник» коронавируса
В Украине начинаются антикарантинные бунты
В Украине начинаются антикарантинные бунты
В МОН продлили дистанционное обучение школьников и рассказали, когда пройдет ВНО
В МОН продлили дистанционное обучение школьников и рассказали, когда пройдет ВНО
Анастасия Заворотнюк может полностью победить страшную болезнь: появился сенсационный документ
Анастасия Заворотнюк может полностью победить страшную болезнь: появился сенсационный документ
fraza.ua
Новости блогосферы
23.04.20 14:05

Что общего между американскими биолабораториями в Украине, экспериментами над людьми и Ульяной Супрун?
22.04.20 22:28

Почему именно в Италии и Испании такие огромные коронавирусные цифры? Все дело... в финансах
21.04.20 19:51

Коронавирус показал, что страны Запада не дотягивают даже до крыс
20.04.20 11:57

Как Кошкина отрабатывает деньги раскольников

Опрос

Почему так долго не могут потушить пожары в Украине?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.