Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 23 апреля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 23 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 2 659 557, смертей ‒ 185 494, а выздоровлений ‒ 722 373. В Украине же выявлено 7 170 инфицированных, зафиксировано 181 смерть и 504 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 843 981 (смертей ‒ 46 859), Испании ‒ 213 024 (22 157), Италии ‒ 187 327 (25 085), Франции ‒ 157 135 (21 373), Германии ‒ 151 022 (5 354), Великобритании ‒ 139 243 (18 790), Турции ‒ 98 674 (2 376), Иране ‒ 87 026 (5 481), Китае ‒ 83 878 (4 636), России ‒ 62 773 (555), Бразилии ‒ 46 348 (2 934), Бельгии ‒ 42 797 (6 490), Канаде ‒ 41 650 (2 081), Нидерландах ‒ 35 921 (4 192) и Швейцарии ‒ 28 496 (1 509).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 23 апреля 2020 года сообщалось, что в ВОЗ спрогнозировали, сколько еще мир будет жить с коронавирусом.

23 апреля 2020 года мы также писали, что в Украине установлен антирекорд заболеваемости коронавирусом.