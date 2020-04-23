Стало известно, когда нам ждать очередную волну заболевания коронавирусом

Главное: Следующая волна заболеваемости коронавирусом прогнозируется уже через неделю. Всему виной — несоблюдение карантина в Вербное воскресенье.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что следующая волна заболеваемости коронавирусом прогнозируется через неделю. Об этом он сказал сегодня, 23 апреля, в ходе брифинга.

По его словам, вспышка болезни за эти дни — это результат всех активностей в Вербное воскресенье.

«Вспышка болезни за эти дни — это результат всех активностей в Вербное воскресенье. Следующей волной, примерно через неделю, пойдут те, кто был на Пасху в храмах, принимал гостей или отдыхал на природе. Я еще раз напомню, поминальные дни перенесены на 6 июня», — заявил Кличко.

В тему: За минувшие сутки в Киеве зафиксировано 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в столице лабораторно подтвержденных случаев увеличилось до 1059.