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Митрополит УПЦ рассказал, чему учит православных пандемия коронавируса

Митрополит УПЦ рассказал, чему учит православных пандемия коронавируса

Главное: Коронавирус стал новым испытание веры и уроком христианского смирения. Об этом сказал митрополит Евлогий.

Детали: Пандемия коронавируса стала для православных новым испытанием веры и уроком христианского смирения.
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Сумской епархии, об этом заявил митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий в своем Пасхальном послании.

«В дни нынешней тревоги, смятения и скорби, когда все человечество ощутило бессилие перед невидимой стихией смертоносной болезни, весть о Воскресшем Спасителе дарит нам возможность ощутить, что Бог любит и оберегает человека, создавая условия для проявления его лучших качеств. Многочисленные примеры жертвенности, взаимной поддержки и солидарности перед лицом грозной стихии стали проявлением стремления людей согласовывать свою жизнь с Заповедями Божиими», — написал владыка.

По его словам, в сложный период пандемии православные столкнулись с новыми испытаниями веры и смирения.

«Опасность позволила нам сильнее ощутить милость Божественного благоволения, не оставляющего Своим попечением всех нас. Ограничения и неудобства, вызванные необходимостью препятствия распространению болезни, стали новым испытанием веры и уроком христианского смирения», — подчеркнул митрополит Евлогий.

Он призвал ценить все, что имеем и благодарить Господа, сохраняя оптимизм и радость.

«Научимся же ныне, имея малое — ценить большее, довольствуясь доступным — не унывать, но благодарить Бога, претерпевая тяготы — хранить бодрость и благодушие!», — отметил владыка.

В тему: Сегодня митрополит УПЦ рассказал, как почтить умерших на Радоницу во время карантина.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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