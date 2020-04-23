Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В УПЦ решили, как священники будут причащать больных коронавирусом

В УПЦ решили, как священники будут причащать больных коронавирусом

Главное: Священники УПЦ, которые будут навещать больных коронавирусом, должны надевать защитные костюмы. Причащать будут из бумажных конвертов, которые затем нужно сжечь.

Детали: В Украинской Православной Церкви опубликовали рекомендации для священников, которые причащают больных коронавирусом. Как сообщает Центр информации УПЦ, рекомендации подготовлены Синодальным отделом Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений.

Отмечается, что епархии должны привлечь врачей-эпидемиологов и провести инструктаж для священников, которые будут окормлять людей, зараженных коронавирусом. При посещении людей, больных коронавирусом, священник должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, определенные Минздравом и выполнять правила, установленные администрацией лечебного учреждения.

В документе названы средства индивидуальной защиты, которые необходимы священнослужителям.

«Священник должен иметь отдельный подрясник, епитрахиль и поручи, используемые во время посещения больных. Эти вещи подлежат санобработке и стирке при температуре не ниже 60 градусов.

Перед входом в инфекционное отделение священник должен надеть весь комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ) поверх подрясника, епитрахили», — сказано в документе.

В УПЦ объяснили, как будут совершаться требы в условиях стационара.

«Средства индивидуальной защиты и все предметы, которые берет с собой священник при посещении пациентов, должны быть утилизированы после завершения требы. В связи с этим не благословляется брать с собой дароносицу, Крест и Евангелие.

Медицинские работники должны ввести священника в курс дел того, как вести себя у постели больного, еще раз перед входом в палату напомнить обо всех условиях безопасности и предосторожности», — подчеркивается в документе.

Причащать больных следует «запасными Дарами (сухими) путем вкладывания частички в уста больного. Для сохранения Святых Даров необходимо подготовить сумочку (сама сумочка находится на шее священника под защитным костюмом), в которую будут вкладываться заранее подготовленные частички. Для каждой частички готовится отдельный бумажный маленький пакетик, состоящий подобно святому Антиминсу в четырехгранный конвертик. Именно в этот конвертик вкладывается частичка».

Священник должен причащать больного из бумажного конверта.

«После прочтения молитв священник разворачивает одну часть конвертика, образуя трубочку, из которой высыпает частичку в рот.

Больной может быть не в состоянии причаститься долькой Святых Даров (по разным медицинским причинам), поэтому следует продумать, каким образом причастить его Святой Кровью. Святую Кровь можно поместить в одноразовый небольшой пластиковый флакон, или инсулиновый шприц, которые вкладываются в сумочку со Святыми Дарами, на шее священника. По прочтении молитв священник имеет влить в рот больного Святую Кровь (не затрагивая уст и слизистой) и дать с ложечки запросы водичкой.

Исходя из того, что священник не может ничего забирать из палаты больного, он должен заблаговременно договориться с врачами о причастии из флакона или шприца, и они должны быть им утилизированы вместе с бумажным конвертом от Святых Даров. Флакон или шприц после причастия вкладываются в одноразовый вакуумный пакет и сжигаются священником. Этот метод рекомендован и для причастия больных на дому», — сказано в документе.

В УПЦ рассказали, что нужно взять священникам с собой в палату для совершения треб.

«Распечатанное чинопоследование Таинств; одноразовые салфетки (для причащения больного и обтирания елея. То и другое необходимое будет утилизировать); частичку Святых Даров нужно принести завернутой в лист бумаги, который должен быть утилизирован (сожжен) после использования.

Для совершения таинства Елеосвящения (соборования) нужно взять дополнительно:

Евангелие маленького формата, которое будет оставлено больному (если у больного есть Евангелие, можно воспользоваться им), ватную палочку, елей (в елей вместо вина можно добавить воду)», — объяснили в УПЦ.

Также отмечается, что «выслушав исповедь, священник, читает разрешительную молитву, а не покрывая к больного епитрахилью, которая находится под костюмом индивидуальной защиты, и осеняет его главу крестом.

Причастие нужно запить с заранее приготовленного стакана с водой, лежащему больному можно дать запросы с чайной ложки.
Соборования можно совершить по короткому чину».

Если священник посещает больного коронавирусом на дому, он также должен надеть защитную одежду и провести Таинство таким образом.

Подробнее с рекомендациями Синодального отдела Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений можно ознакомиться здесь.

В тему: 21 апреля 2020 года в УПЦ призвали верующих не бояться делать тест на коронавирус.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

23.04.20 12:14

Трамп полез на Китайскую стену

Автор: Александр Карпец

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
22.04.20 10:00

КороноХайп и геноцид под видом карантина

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Американцы проводят биологические эксперименты над украинцами?
23.04.20 14:17

Американцы проводят биологические эксперименты над украинцами?

Автор: ТАСС

Выбор редакции
«Динамо» будущего: какое оно?..
«Динамо» будущего: какое оно?..
«Динамо» будущего: какое оно?..
«Динамо» будущего: какое оно?..
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Ученые прикинули, сколько украинцев заболеют коронавирусом

Ученые прикинули, сколько украинцев заболеют коронавирусом
23.04.20 15:59
361
Последние новости
23.04.20 19:00

Главные новости за 23 апреля 2020 года
23.04.20 17:32

На Ровенщине УПЦ помогает медикам
23.04.20 16:51

Названы опасные для наших мозгов сочетания продуктов
23.04.20 16:28

Открыто уголовное дело из-за провокационных заявлений относительно визита Предстоятеля УПЦ в Черногорию
23.04.20 16:16

Стало известно, когда нам ждать очередную волну заболевания коронавирусом
23.04.20 16:14

Митрополит УПЦ рассказал, чему учит православных пандемия коронавируса
23.04.20 16:03

В УПЦ решили, как священники будут причащать больных коронавирусом
Фото и Видео
В небе над Киевом заметили спутники Илона Маска
В небе над Киевом заметили спутники Илона Маска
В небе над Киевом заметили спутники Илона Маска
В небе над Киевом заметили спутники Илона Маска
В Польше эпично вспыхнул известный национальный парк
В Польше эпично вспыхнул известный национальный парк
В Харькове в стельку пьяный священник за рулем, недавно лечившийся от цирроза, пытался убежать от копов
В Харькове в стельку пьяный священник за рулем, недавно лечившийся от цирроза, пытался убежать от копов
В сети появился «японский Чебурашка» в 3D
В сети появился «японский Чебурашка» в 3D
Под Киевом Нацгвардия заблокировала «рассадник» коронавируса
Под Киевом Нацгвардия заблокировала «рассадник» коронавируса
В Украине начинаются антикарантинные бунты
В Украине начинаются антикарантинные бунты
В МОН продлили дистанционное обучение школьников и рассказали, когда пройдет ВНО
В МОН продлили дистанционное обучение школьников и рассказали, когда пройдет ВНО
Анастасия Заворотнюк может полностью победить страшную болезнь: появился сенсационный документ
Анастасия Заворотнюк может полностью победить страшную болезнь: появился сенсационный документ
Экс-сотрудницу «Комсомольского знамени» покоробил светлый православный мультик о девочке из детдома
Экс-сотрудницу «Комсомольского знамени» покоробил светлый православный мультик о девочке из детдома
Пожары в Житомирской области: что известно на 22 апреля 2020 года
Пожары в Житомирской области: что известно на 22 апреля 2020 года
fraza.ua
Новости блогосферы
23.04.20 14:05

Что общего между американскими биолабораториями в Украине, экспериментами над людьми и Ульяной Супрун?
22.04.20 22:28

Почему именно в Италии и Испании такие огромные коронавирусные цифры? Все дело... в финансах
21.04.20 19:51

Коронавирус показал, что страны Запада не дотягивают даже до крыс
20.04.20 11:57

Как Кошкина отрабатывает деньги раскольников

Опрос

Почему так долго не могут потушить пожары в Украине?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.