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Израиль готовится к испытаниям вакцины от коронавируса на людях

Израиль готовится к испытаниям вакцины от коронавируса на людях

Главное: Израиль летом начнет испытания вакцины против коронавируса на людях. Продлится эксперимент от полугода до 9 месяцев.

Детали: Нынешним летом Израиль начнет испытания вакцины от коронавируса на людях. Такой информацией поделились в израильской компании по разработке вакцин MigVax, сообщает The Jerusalem Post.

Как стало известно, на май запланированы тесты вакцины на грызунах. Первый этап испытаний на человеке начнется летом и продлится от полугода до 9 месяцев.

По словам старшего исследователя MigVax Итамара Шалита, дальнейшие действия будут согласовываться после клинических испытаний.

«Как только мы получим эффективную вакцину, настанет время выйти из пандемии и вернуться к нормальной жизни», — добавил он.

Израильские ученые также работают над адаптацией вакцины против птичьей инфекционной пневмонии в пероральную вакцину против COVID-19, поскольку у этих штаммов наблюдается генетическое сходство и одинаковый механизм заражения.

В тему: Немецкая компания BioNTech из города Майнц получила разрешение на проведение первых клинических испытаний вакцины против Covid-19 в Германии. В первой части клинического испытания примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

Тэги: общество, здоровье, вакцина, Израиль, испытания, коронавирус

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