Главные новости за 23 апреля 2020 года

- Курс украинской гривны упадет до конца 2020 года на четверть. Такой прогноз дали эксперты Fitch Ratings.

- Долгосрочный рейтинг дефолта Украины понизился. Об этом заявили эксперты Fitch Ratings.

- За семь лет украинский олигарх Ринат Ахметов потерял 80% своего состояния. К таким выводам пришли финансовые эксперты компании Bloomberg.

- Дожди в Украине должны стихнуть со следующего понедельника. По стране начнет теплеть.

- Цены на нефть резко пошли вверх. Происходит этой после недавнего обвала.

- Японские мультипликаторы сделали адаптацию советского мультика «Чебурашка». Он вышел в формате 3D.